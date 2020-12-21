Мы договорились с компаниями о скидках, бонусах и подарках для членов клуба друзей «Зеленоград.ру». Для получения скидки или бонуса покажите электронную карту при покупке или оформлении услуги у партнёров. Ссылка на получение карты придет вам в приветственном письме, которое вы получите при оформлении членства в клубе.