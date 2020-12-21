Скидки для друзей «Зеленоград.ру» 21.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Мы договорились с компаниями о скидках, бонусах и подарках для членов клуба друзей «Зеленоград.ру». Для получения скидки или бонуса покажите электронную карту при покупке или оформлении услуги у партнёров. Ссылка на получение карты придет вам в приветственном письме, которое вы получите при оформлении членства в клубе.

Досуг и активный отдых

Барная игра «Мозгобойня» — для команды от 8 человек один участник бесплатно. Скидка на корпоратив — 10%

Спорт

Скалодром «Элма» — бесплатное первое занятие. Дополнительное занятие к каждому абонементу на 8 и 12 занятий

Батутный центр «Космос» — бесплатный проход по верёвочному парку за каждый час на батутах

Центр функциональных тренировок «Космос» — скидка 10% при покупке абонемента.

Еда и напитки

Пекарня «Дон Батон» — при покупке любой пирожок в подарок из разделов сладкие и сытные пирожки на сайте.

Бутик сладостей «В шоколаде» — скидка 15% на всю продукцию

Индустрия красоты

Салон красоты «Scissors studio» — скидка 15% на первое посещение.

Студия «Woman's Beauty» — скидка 25% на процедуру BB Glow Treatment, крио-сауну и перманентный макияж.

Хотите стать партнёром?

Пишите на club@zelenograd.ru

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