Началось строительство новой школы в 3-м микрорайоне. Грузовикам приходится протискиваться по узкому проезду 08.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Здание для средних классов строят возле школы №1557 в корпусе 344А. Проход на школьный участок и стадион закрыт, грузовики выезжают через узкую дорогу между школой и детским садом, далее едут на Московский проспект по местному проезду мимо детской поликлиники. Стройка продлится не меньше года.

«Длинномеры [грузовые] прокрадываются по тупиковому проезду у сада и школы. Что дальше, даже сложно представить. Хорошо, сейчас лето и каникулы», жалуется «Зеленоград.ру» местный житель.

Этот небольшой проезд у школы, сада и детской поликлиники давно заставлен машинами. Проектировщики новой школы на этапе подготовки строительных документов обращались в префектуру с просьбой запретить парковку машин в проезде с одной стороны (при движении от Московского проспекта") в период стройки. Очевидно, чтобы организовать движение строительной техники. Но им отказали — жителям больше некуда ставить машины.

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Других способов заезжать на стройку нет. Территория школы примыкает к земельному участку, который хотели расширить для устройства сквозного проезда от Московского проспекта на Яблоневую аллею. Городская администрация отказалась от этого проекта после массовых протестов местных жителей.

Планируемый срок завершения стройки — август 2022 года. Строительством занимается «Зеленоградкапстрой», он же делал проектную документацию в качестве субподрядчика. Стоимость контракта на строительство — 629 миллионов рублей.

Это будет четырехэтажная школа для пятых — восьмых классов на 300 мест. Стройка затронет часть существующего школьного стадиона. Вместо него устроят площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, легкоатлетическую площадку и беговую дорожку с ямой для прыжков в длину.

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Метки:
строительство, микрорайон 3, школа, школа 1557
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