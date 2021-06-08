«Длинномеры [грузовые] прокрадываются по тупиковому проезду у сада и школы. Что дальше, даже сложно представить. Хорошо, сейчас лето и каникулы», жалуется «Зеленоград.ру» местный житель.

Этот небольшой проезд у школы, сада и детской поликлиники давно заставлен машинами. Проектировщики новой школы на этапе подготовки строительных документов обращались в префектуру с просьбой запретить парковку машин в проезде с одной стороны (при движении от Московского проспекта") в период стройки. Очевидно, чтобы организовать движение строительной техники. Но им отказали — жителям больше некуда ставить машины.