Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне 29.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Новое здание для школы 1557 построят рядом с существующим — школой в корпусе 344А. В нем будут учиться пятые — восьмые классы. Школа рассчитана на 300 учеников и 12 классов.

Четырехэтажное здание будут строить на месте существующего школьного стадиона — вернее, части стадиона. Вместо него устроят площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, легкоатлетическую площадку и беговую дорожку с ямой для прыжков в длину.

В новом школьном корпусе будет шесть универсальных учебных кабинетов, три кабинета естественных наук с лаборантскими, два для изучения иностранного языка с трансформируемыми перегородками, кабинет информатики, столярные и слесарные мастерские для мальчиков и кабинет домоводства для девочек — их будут учить кулинарии, кройке и шитью.

В школе разместятся библиотека, медиатека и прочие традиционные помещения, в том числе актовый и спортивный залы (в раздевалках будут туалеты и душевые), кабинет врача, прививочную. Устроят кабинет астрономии и комнату для шахматного кружка.

О согласовании проекта сообщает Москомэкспертиза. Проектные изображения будущей школы пока не обнародованы. Разработкой проектно-сметной документации занимается компания «Зеленоградпроект». Начать строительство школы планируется в этом году.

Территория школы №1557 в корпусе 344А примыкает к земельному участку, который хотели расширить для устройства сквозного проезда от Московского проспекта на Яблоневую аллею. Городская администрация отказалась от этого проекта после массовых протестов местных жителей.

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Метки:
строительство, микрорайон 3, школа, школа 1557
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