Участок площадью более двух гектар между улицами Заводская и Малинская выделили для строительства промышленного предприятия и объектов связи. Площадь будущего комплекса — 31 тысяча квадратных метров, это большое здание. Строить его будет инвестор, если участок уйдет с торгов.
Участок находится рядом с железной дорогой, гаражами и лесом. Сейчас выделение участка под производственные цели одобрила градостроильно-земельная комиссия Москвы. Он образован из нескольких мелких, которые ранее отдавали под те же цели, но торги не состоялись — желающих не нашлось. При объединении участка предусмотрена возможность организации заезда на территорию, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.
Объединение участков — это внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки. А значит, проект должны обсудить с жителями — сейчас это происходит только онлайн, на портале «Активный гражданин». После чего выставят на торги.