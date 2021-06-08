Участок площадью более двух гектар между улицами Заводская и Малинская выделили для строительства промышленного предприятия и объектов связи. Площадь будущего комплекса — 31 тысяча квадратных метров, это большое здание. Строить его будет инвестор, если участок уйдет с торгов.

Участок находится рядом с железной дорогой, гаражами и лесом. Сейчас выделение участка под производственные цели одобрила градостроильно-земельная комиссия Москвы. Он образован из нескольких мелких, которые ранее отдавали под те же цели, но торги не состоялись — желающих не нашлось. При объединении участка предусмотрена возможность организации заезда на территорию, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.