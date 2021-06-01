Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта
Одна полоса на улице Логвиненко у корпуса 1456 будет перекрыта из-за инженерных работ до конца июля. Парковочные места также ликвидируют на это время, сообщили в мэрии.
Какие именно работы проведут, не уточняется. Неподалеку от этого места — в 18, 19 и 20 микрорайонах — будут перекладывать водопровод, в апреле эти работы утвердили после общественных обсуждений.
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