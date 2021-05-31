Крайняя со стороны «старого» города четвертая платформа на станции Крюково закрывается 6 июня, её будут сносить и строить новую. Сюда прибывают электрички из Москвы. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на других платформах.

О закрытии платформы №4 «Зеленоград.ру» сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Пассажиров просят быть внимательными и следить за звуковыми объявлениями и информацией на табло.