Четвертую платформу на станции Крюково закроют 6 июня 31.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Крайняя со стороны «старого» города четвертая платформа на станции Крюково закрывается 6 июня, её будут сносить и строить новую. Сюда прибывают электрички из Москвы. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на других платформах.

О закрытии платформы №4 «Зеленоград.ру» сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Пассажиров просят быть внимательными и следить за звуковыми объявлениями и информацией на табло.

На месте четвертой платформы будут строить новую. Когда её построят, туда переключат движение поездов. А попасть на новую платформу можно будет с временного пешеходного моста, который сейчас строят возле торгового шатра на рынке. После того, как построят мост, закроют подземные переходы под станцией. По планам РЖД, это произойдет уже в июне.

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Станцию Крюково реконструируют для запуска МЦД Зеленоград — Раменское. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений без заезда на Ленинградский вокзал. Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не менее двух лет.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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