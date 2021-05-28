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Кальянную в 3-м микрорайоне временно закрыли после проверки Роспотребнадзора 28.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В игровом клубе Black Star Gaming в корпусе 305 Роспотребнадзор обнаружил работающую кальянную и курящих кальяны посетителей. Это запрещено по указу мэрии Москвы с прошлой весны. Также в кальянной не контролировали ношение масок клиентами, сообщили в надзорном ведомстве.

На предпринимательницу Шаварину Т.В. составили протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд. Санкции этой статьи для ИП: штраф 50-150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Представитель Black Star Gaming сказал «Зеленоград.ру», что закрыта только кальянная, сам клуб продолжает работать и принимать гостей.

По данным Роспотребнадзора, с момента введения ограничений в Москве запретили работу 109 кальянных. В конце апреля на 19 суток закрывали зеленоградский клуб «Сова». В отчете ведомства, пересказанным в постановлении суда, в общем зале клуба стояли кальяны, это и стало причиной приостановки.

18 мая из-за жалобы на несоблюдении антиковидных мер Роспотребнадзор пришел в клуб «Кинематограф» в корпусе 159. Из-за отсутствия масок и перчаток на посетителях, разметки для социальной дистанции и антисептиков на кассе и в туалетах клуб закрывали на 10 суток. Руководство обоих заведений признало свою вину в суде, предприниматели настаивали, что сразу же устранили найденные нарушения.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил 27 мая, что кальянные клубы могут продолжать работу при условии, если они ориентированы только на одну услугу курения кальянов, а в заведении не подают еду и напитки. Иначе создается угроза жизни посетителей, считает он.

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Метки:
коронавирус, микрорайон 3, бизнес, кальян, Black Star Gaming
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