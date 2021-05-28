В игровом клубе Black Star Gaming в корпусе 305 Роспотребнадзор обнаружил работающую кальянную и курящих кальяны посетителей. Это запрещено по указу мэрии Москвы с прошлой весны. Также в кальянной не контролировали ношение масок клиентами, сообщили в надзорном ведомстве.

На предпринимательницу Шаварину Т.В. составили протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд. Санкции этой статьи для ИП: штраф 50-150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Представитель Black Star Gaming сказал «Зеленоград.ру», что закрыта только кальянная, сам клуб продолжает работать и принимать гостей.