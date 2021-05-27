«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Попробовать новое меню со скидкой 15% от доставки готовой еды «Всем своим». Меню разработано шеф-поваром проработавшим в Италии 7 лет. Салаты. Закуски. Первые блюда. Пасты, спагетти, сделанные вручную и по всем правилам Италии. Бургеры и многое другое. Доставка бесплатно. Есть самовывоз из корпуса 1604. Время работы: ежедневно с 12:00 до 03:00. Минимальная сумма заказа 1000 рублей.
Угостить ребенка мороженым бесплатно 1 июня с 11 до 13 и весело провести время в детской игровой комнате «Игрушечная» в 17 микрорайоне. «Игрушечная» работает каждый день с 10.00 до 20.00. Здесь можно поиграть, покушать, отметить день рождения или оставить ребёнка под присмотром няни.
Съездить на Сиреневый фестиваль в усадьбу Шахматово 29 и 30 мая. Посетителей ждёт интересная программа: дефиле театра моды, концерты, чтения стихов Александра Блока. Гости могут поиграть в крокет, покататься на лошадях и посетить экспозиции музея заповедника. Пройдут мастер-классы для детей. Будет работать буфет. Справки по телефону: 8-965-252-83-94
Принять участие в представлении иммерсивного театра «Куклы Диснея». Детей ждут 30 мая в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA
Воспользоваться скидкой 15% в честь дня рождения в студии красоты и загара «Beauty mix» (улица Новокрюковская, дом 7, ТЦ, офис 405). Акция действует за 3 дня до и 3 дня после дня рождения при предъявлении документа удостоверяющего личность. Вся дополнительная информация по тел: 8-916-655-57-77. Время работы с 10 до 21.
Попробовать новинку Шоко скроллы в «Папа Джонс». С шоколадной начинкой, политые шоколадом с шоколадной крошкой. Доставка от 600 рублей и самовывоз (корпус 126)
Поделиться книгами для будущих мам для открывающейся библиотеке в Перинатальном центре. Здесь будут рады любой книге, а в особенности — специальной литературе, посвященной, например, первым месяцам жизни детей или уходу за новорожденными. Вопросы по тел.: 8-928-309-99-12 (Евгений)
Сходить 1 июня на день открытых дверей в ветклинику «Раденис» Солнечногорск. В программе: мастер-класс, лекция, выступления собак, конкурсы и многое другое. Начало в 10:00. Участие бесплатно. Обязательно регистрация
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для членов клуба скидка 50% на профессиональную гигиену полости рта и отбеливание от Стоматологии «Зуб даю!». Скидка 5% на все услуги. Скидки не суммируются между собой и остальными предложениями на сайте. Адрес: улица Панфилова, дом 28Б, ТЦ «Центурион», 2 этаж. Тел: 8-499-394-10-29, 8-929-646-12-62.
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