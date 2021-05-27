Меню разработано шеф-поваром проработавшим в Италии 7 лет. Салаты. Закуски. Первые блюда. Пасты, спагетти, сделанные вручную и по всем правилам Италии. Бургеры и многое другое.

из корпуса 1604. Время работы: ежедневно с 12:00 до 03:00. Минимальная сумма заказа 1000 рублей.

