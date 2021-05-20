«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Воспользоваться акцией «Здоровая мама — здоровый малыш» в медцентре «Норма ХХI». Снижены цены на анализы и прием врачей. Медцентр работает по адресу: Зеленоград, корпус 403А, этаж 2. Запись по телефонам: 8-495-944-53-53, 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60
Сделать игрушку из фетра 22 мая на мастер-классе в детской игровой комнате «Игрушечная» в 17 микрорайоне. Начало в 11:00. Длительность мастер класса 1,5 часа. Стоимость 850 рублей.
Порадовать себя покупками в новом магазине нижнего белья и аксессуаров Intimissimi в Zeленопарке. Время работы с 10 до 22.
Сходить 22 мая на лекцию «Унесенная призраками японская культура» в КЦ «Доброволец» в корпусе 514а. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM
Воспользоваться новой услугой типографии «Никсон-Принт» и заказать детские домики и коробки для игр, упаковку любых размеров. Можно в единичном экземпляре. Зеленоград, проезд 687, строение 15. Тел. (495) 979-18-14, (495) 221-13-52
Сходить с ребенком на цирковое представление «Надувной цирк». 23 мая в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA. Вход свободный
Начать готовиться к лету в новой студии лазерной эпиляции по адресу: Зеленоград, улица 1 мая, дом 3. Новый диодный лазер, низкие цены, Сертифицированные мастера. Запись по телефону: 8-968-553-41-83
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для членов клуба скидка 25% на клубную карту в центре Бокса и фитнес-клубе Сергея Майфата. Спортивный центр работает по адресу: Зеленоград, корпус 928, 4 этаж. Тел: 8-499-647-55-08
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