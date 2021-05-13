«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Воспользоваться скидкой 20% на всё меню в день своего рождения в «Мамой клянусь». Хинкали, хачапури, чебуреки, пироги, лимонад. Есть доставка. Оформить заказ можно заранее по номеру: 8-903-156-15-66.
Сходить 16 мая на концерт «Весна, Любовь и Музыка» ансамбля «Фантазия» в ДК «Андреевка». В этот вечер прозвучат танго Гарделя, Родригеса, Вильельдо, музыка Гершвина, Лея, песни о любви из репертуара Андреа Бочелли, легкий джаз и другие музыкальные шедевры. Билеты от 500 рублей. Начало в 18:00
Записаться на стартовую тренировку в студию пилатеса Pilates by Milatsa в корпусе 2304. Пройти индивидуальную диагностику движения и попробовать студийное оборудование Balanced Body и Pilates Plus. Запись по телефону 8-915-213-80-50
Обновить интерьер в магазине магазине датской сети Jysk с товарами для дома и спальни в Зеленопарке. Он находится рядом с H& M и Zara. Время работы с 10 до 22
Послушать интересную лекция-интерактив «Как я украл вашу картину?!» — 16 мая в Творческом лицее в корпусе 813. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.
Получить скидку 50% от компании «ДачаЗел» на открытые веранды и пристройки при заключении договора на строительство дома до 31 мая. Открыт новый офис в корпусе 2021. Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Воспользоваться скидкой до 50% до 31 мая в магазине «Подружка» на эко-товары. Магазины работают в корпусах: 900, 234а, 1446, 1204
Сходить на выставку международного арт-проекта «Ангелы Мира» в КЦ «Зеленоград». Выставка работает до 27 мая. Вход свободный.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для членов клуба скидка 20% от салона красоты Ирины Майфат на лазерную эпиляцию и перманентный макияж при первом посещении. Салон работает в корпусе 2303. Запись по телефону 8-977-803-23-03
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