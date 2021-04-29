«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Попробовать роллы и суши в ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). Забронировать столик по тел: 8-499-717-61-31. Есть доставка.
Обновить ванную комнату, туалет и кухню товарами из магазина «Водный мир». Большой выбор разной ценовой категории. Есть доставка. Возможно сделать заказ по телефону: 8-925-077-22-44, 8-906-756-76-56. Магазин работает в корпусе 1106Е, цокольный этаж с 10 до 20 с понедельника по субботу и с 10 до 18 в воскресенье
Принять участие в велоэкскурсии по местам воинских захоронений 8 мая. Участие бесплатное, открыта регистрация. Старт в 11:00 из автогородка с территории «Озеропарка» (около корпуса 1002)
Заказать пиццу в ресторане The OX. На выбор 15 видов пиццы 30 или 40 см. Доставка от 40 минут по Зеленограду и окрестностям 20 км.
Познакомиться с волонтёрскими направлениями и поучаствовать в фестивале «Большой волонтёрский пикник» 2 мая в Озеропарке. Участники фестиваля смогут поучаствовать в различных программах, мастер-классах и вступить в ряды больших волонтерских проектов. Помимо основной программы в парке пройдет свободный пленэр, акция «1000 шагов» — любительская ходьба на дистанцию, стрит-арт и спортивные локации. Начало в 15:00. Вход свободный, необходима регистрация
Сходить с ребенком на цирковое представление. 2 мая в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA. Вход свободный
Получить скидку 50% от компании «ДачаЗел» на открытые веранды и пристройки при заключении договора на строительство дома до 15 мая. Открыт новый офис в корпусе 2021. Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Заказать традиционный кулич с доставкой на дом в пекарне «Дон Батон» или забрать в одной из пекарен в корпусах 1106, 435 и на улице Новокрюковская, дом 7. На выбор куличи двух видов: классический ванильный с изюмом и с цукатами, изюмом, цедрой лимона и апельсина. Вес от 150гр до 750 гр. Звоните по тел 8-977-908-79-05, 8-915-071-41-42 или заказывайте на сайте.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для членов клуба скидка 30% на аренду беседок от Клуба активного отдыха «ForRestCluB». При заказе игры в пейнтбол—100 шаров в подарок.
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