На выбор куличи двух видов: классический ванильный с изюмом и с цукатами, изюмом, цедрой лимона и апельсина. Вес от 150гр до 750 гр. Звоните по тел 8-977-908-79-05, 8-915-071-41-42 или заказывайте на

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