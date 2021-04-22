«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Попробовать баклажаны в кляре под кисло-сладким острым соусом ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). Забронировать столик по тел: 8-499-717-61-31. Есть доставка.
Купить в магазине «Я Сама» подарки или подобрать красивые интерьерные вещи для дома, заготовки для пасхальных яиц и многое другое. Адреса магазинов: Зеленоград, улица Юности дом 4 и Привокзальная площадь дом 1, строение 4
Заказать картофель «Бриз5+». Доставка по Зеленограду и ближайшим районам (до 15км) бесплатная от 10 до 25 кг. Заказать картофель и задать вопросы можно по телефону: 8-977-652-17-76. Самовывоз со склада по адресу: Зеленоград, 2-й Западный проезд дом 1 строение 1 (ПОК)
Воспользоваться скидкой 20% на приём врача-гинеколога и комплексную лабораторную диагностику в клиниках CMD до 31 мая. Акция действует при единовременном заказе услуги лабораторной диагностики и приёма врача-гинеколога. Адрес: Зеленоград, корпус 1801Б. Справки по телефону: 8-495-788-00-01, 8-800-707-78-81
Сходить на субботник 24 апреля и поучаствовать в экологическом фестивале на Быковом болоте и в квесте «Чистые игры» в 17 микрорайоне.
Сходить с ребенком на музыкальный спектакль «Эльза». 25 апреля в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA. Вход свободный
Попробовать новое авторское меню в кофейне Даблби (Савёлкинский проезд, 12). Для вас: латте «Попкорн» и «Черничные ночи», лимонады, какао, чай и многое другое.
Насладиться десертом в кафе-кондитерской «Мятный гусь» (корпус 316). Можно сделать заказ на торты и пирожные ручной работы. Есть доставка. Все вопросы по телефону: 8-964-778-07-80
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для членов клуба скидки от салонов красоты «Две столицы». Полный спектр услуг (окрашивание, стрижка, маникюр, косметолог) — 7%, любые две услуги — 5%, любая одна услуга — 3%. Адреса салонов: Зеленоград, корпус 455 и корпус 1801А
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