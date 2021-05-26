Примерно в середине июня могут возобновить ремонт моста через Сходню на Фирсановском шоссе — сейчас объявлен аукцион по выбору подрядчика на завершение ремонта. Он начался почти год назад, но прежние подрядчики выполнили малую часть работ и исчезли. Сейчас движение по мосту затруднено — он сужен до одной полосы, для разъезда стоят временные светофоры.

Железобетонный мост — всего 24 метра длиной, две полосы движения — находится на границе Зеленограда и Московской области, его построили в 1973 году. Он в аварийном состоянии. Кроме автомобилей, через него проходят маршруты зеленоградского автобуса 27 и областного 7-го. А также ездят большегрузы, хотя движение грузовиков весом более пяти тонн здесь формально запрещено.

По календарному плану всё должны завершить за полгода, то есть к концу года. На завершение работ выделено 19,7 миллионов рублей.

Капитально отремонтировать мост должны были в течение трех месяцев, а затянулось это в итоге на полтора года (может, и больше — посмотрим, как будет работать новый подрядчик). Начавший ремонт «Стройкапитал» бросил работу по неизвестным причинам, контракт с ним расторгли в январе. Но конкурс на выбор нового подрядчика все это время не объявляли — то готовили документацию работы, то включали их в план на этот год, то департамент финансов отклонял заявку (все эти подробности сообщала префектура). В документах проекта обнаружилась еще одна причина: поскольку это мост через реку, капитальный ремонт сооружения запрещен в нерестовый период с 1 апреля по 10 июня (согласно приказу Минсельхоза №453).