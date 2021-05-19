Экономическая ситуация в столице по итогам 2020 года оказалась значительно лучше, чем прогнозировали осенью при формировании бюджета на 2021-й — поэтому появились дополнительные доходы в размере 191,3 млрд рублей. Мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму об изменениях в бюджет. То есть депутаты должны утвердить планы мэрии, куда потратить эти деньги.

Основная часть — 177 млрд — пойдет на развитие транспортной системы города. Из них наибольшие суммы — 86 и 55 млрд — на строительство автомобильных дорог и ускорение строительства метро: Большая кольцевая линия, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада и другие.

29 миллиардов рублей пойдёт на ускорение строительства МЦД — соединений разных железнодорожных направлений со строительством и реконструкцией пригородных станций. Ещё 5,5 млрд — это возмещение РЖД недополученных доходов по пригородным перевозкам (они возникают, когда Москва субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки).

Дополнительные 29 млрд на МЦД — это добавление к уже выделенным на этот год 11 млрд. Проект МЦД совместно финансируется правительством РФ, РЖД, правительствами Москвы и Московской области. В начале года стоимость запуска МЦД-3 Зеленоград-Раменское оценивали в 221 миллиард рублей (вместе со строительством дополнительных путей до Алабушево). Но федеральный бюджет урезали, и Минтранс подсчитал — для запуска диаметра не хватает почти половины требуемой суммы, 105 млрд. Она рассчитана на два диаметра — третий и четвертый.