Экономическая ситуация в столице по итогам 2020 года оказалась значительно лучше, чем прогнозировали осенью при формировании бюджета на 2021-й — поэтому появились дополнительные доходы в размере 191,3 млрд рублей. Мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму об изменениях в бюджет. То есть депутаты должны утвердить планы мэрии, куда потратить эти деньги.
Основная часть — 177 млрд — пойдет на развитие транспортной системы города. Из них наибольшие суммы — 86 и 55 млрд — на строительство автомобильных дорог и ускорение строительства метро: Большая кольцевая линия, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада и другие.
29 миллиардов рублей пойдёт на ускорение строительства МЦД — соединений разных железнодорожных направлений со строительством и реконструкцией пригородных станций. Ещё 5,5 млрд — это возмещение РЖД недополученных доходов по пригородным перевозкам (они возникают, когда Москва субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки).
Дополнительные 29 млрд на МЦД — это добавление к уже выделенным на этот год 11 млрд. Проект МЦД совместно финансируется правительством РФ, РЖД, правительствами Москвы и Московской области. В начале года стоимость запуска МЦД-3 Зеленоград-Раменское оценивали в 221 миллиард рублей (вместе со строительством дополнительных путей до Алабушево). Но федеральный бюджет урезали, и Минтранс подсчитал — для запуска диаметра не хватает почти половины требуемой суммы, 105 млрд. Она рассчитана на два диаметра — третий и четвертый.
Кроме транспорта, дополнительные бюджетные средства выделяются на строительство поликлиник и развитие спорта.
Дополнительные доходы складываются в основном из налога на прибыль организаций (48%) и налогов на доходы физических лиц (35%). Предполагается, что доходы бюджета в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей. Дефицит остается неизменным, 510 млрд рублей.