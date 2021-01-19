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На строительство МЦД не хватает 105 миллиардов рублей 19.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Стоимость запуска МЦД-3 Зеленоград-Раменское со строительством дополнительных путей от Алабушево до Москвы — 221 миллиард рублей. Финансируется проект правительством РФ, правительством Москвы и РЖД. Но федеральный бюджет урезали, и Минтранс подсчитал — для запуска диаметра не хватает почти половины требуемой суммы.

Такие данные содержатся в материалах заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области. Уточняется, что урезанные 105 миллиардов нужны для строительства и запуска третьего и четвертого «диаметров». Но выделяется именно МЦД-3 — строительство дополнительных 5 и 6-го путей Москва—Алабушево для специализированного пассажирского движения, то есть перевода на них поездов дальнего следования и скорых «Ласточек». И теперь надо искать деньги взамен сокращенных.

Частично бюджет проекта восполнят РЖД и Москва, но при условии, что федеральный бюджет восстановит эти ранее предусмотренные 105 млрд на МЦД-3 и МЦД-4 в 2023—2024 годах.

По данным из презентации получается, что если деньги не найдут в этом году, сроки строительства дополнительных путей и запуска диаметра Зеленоград-Раменское сдвигаются в лучшем случае на 2024 год. С другой стороны, основной объем работ по МЦД-3 до Зеленограда запланирован на 2021-2022 годы, а на этот период деньги есть.

Кроме того, из проекта МЦД исключено строительство станции Химки-2 или Новые Химки. Платформу планировали строить возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы», где жители, чтобы попасть на Ленинградское шоссе, идут по путям — нормального перехода там нет. И попадают под идущие поезда. Ни Московская область, ни Москва не хотят финансировать это строительство и просят деньги из федерального бюджета.

Проект МЦД-3 связан со строительством высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. На новые пути планируют перевести сначала существующие скоростные поезда, затем все поезда дальнего следования, ездящие сейчас на Октябрьской железной дороге по одним путям с электричками, а потом и пригородные «Ласточки-экспрессы». Этот проект также подразумевает федеральное финансирование.

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Метки:
пассажирский транспорт, мцд
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Обсуждение
A T
1 час назад
Продолжение захватывающей истории "Метро" в Зеленоград", серия такая-то.
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