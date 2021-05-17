Этот медцентр в корпусе 2027 входит в группу компаний «Доктор с вами». Как уточнили «Зеленоград.ру» в прокуратуре, в уголовном деле фигурирует именно это юрлицо. По версии следствия, с ноября прошлого года сотрудники клиники выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний для управления автомобилем и владения оружием. В справку якобы вносились ложные данные, что человек прошел обследование у нарколога и психиатра. На этой услуге они заработали 2,9 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ). Санкции статьи предусматривают ограничение свободы, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Второй эпизод связан с незаконным предпринимательством (часть 1 статьи 171 УК РФ): в лицензиях клиники нет адреса в Зеленограде. Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.

На сайте клиники «Доктор с вами» указано, что в Зеленограде выдают только справки для сотрудников частных охранных агентств, для обычных людей его в списке медцентров нет. На сайте «СитиМеда» указано, что разрешение выдают обеим категориям людей, цена услуги — 1200 рублей. В обеих клиниках предупреждают, что заключение от нарколога и психиатра нужно приносить с собой — обязательно из психоневрологического диспансера по месту жительства.

Сотрудники ООО «Доктор с вами» обещали связаться с редакцией, чтобы представить свою версию событий, но на момент публикации этого не произошло.

Проверки медучреждений усилились после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая, когда 19-летний студент оформил разрешение на владение оружием и расстрелял учащихся и сотрудников гимназии, где ранее учился. Жертвами трагедии стали семь школьников и две учительницы.

После этого президент Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда необходимую справку можно купить, не приходя на осмотр. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках.