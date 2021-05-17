Медцентр «Томоград» спонсор темы
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Клинику в Зеленограде заподозрили в выдаче справок на оружие без осмотра врачей 17.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Пациент клиники «СитиМед» пожаловался в прокуратуру, что разрешение на ношение оружия ему выдали без осмотра врача-нарколога, психиатра и офтальмолога. В медцентр пришли с проверкой, после чего было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам: за выдачу поддельных справок и работу без лицензии.

Этот медцентр в корпусе 2027 входит в группу компаний «Доктор с вами». Как уточнили «Зеленоград.ру» в прокуратуре, в уголовном деле фигурирует именно это юрлицо. По версии следствия, с ноября прошлого года сотрудники клиники выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний для управления автомобилем и владения оружием. В справку якобы вносились ложные данные, что человек прошел обследование у нарколога и психиатра. На этой услуге они заработали 2,9 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ). Санкции статьи предусматривают ограничение свободы, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Второй эпизод связан с незаконным предпринимательством (часть 1 статьи 171 УК РФ): в лицензиях клиники нет адреса в Зеленограде. Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.

На сайте клиники «Доктор с вами» указано, что в Зеленограде выдают только справки для сотрудников частных охранных агентств, для обычных людей его в списке медцентров нет. На сайте «СитиМеда» указано, что разрешение выдают обеим категориям людей, цена услуги — 1200 рублей. В обеих клиниках предупреждают, что заключение от нарколога и психиатра нужно приносить с собой — обязательно из психоневрологического диспансера по месту жительства.

Сотрудники ООО «Доктор с вами» обещали связаться с редакцией, чтобы представить свою версию событий, но на момент публикации этого не произошло.

Проверки медучреждений усилились после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая, когда 19-летний студент оформил разрешение на владение оружием и расстрелял учащихся и сотрудников гимназии, где ранее учился. Жертвами трагедии стали семь школьников и две учительницы.

После этого президент Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда необходимую справку можно купить, не приходя на осмотр. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках.

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Метки:
медицина, происшествия, микрорайон 20, медицинский центр, оружие, справка
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Обсуждение
Kill Digit
9 часов назад
Можно подумать в государственных проходит какой-то другой тщательный осмотр/отбор - так же всё поставлено на зарабатывание денег (врачи так же пишут справки не поднимая головы, в буквальном смысле не поднимая головы к пациенту), только нужно идти не в одно место, а в несколько адресов, т.к. службы находятся в разных местах (псих, нарк, да ещё и в живой очереди с обычными пациентами пройти в поликлинике было достаточно долго и к тому же дороже коммерческих клиник). Лишь относительно недавно это стало дотупно в некоторых государственных поликлиниках в комплексе, но при этом это было раза в 2 дороже (потом стоимость немного снизили сделав ниже цены и ближе к коммерческим клиникам), а по сравление с некоторыми медцентрами и вовсе на порядок дороже.

Было бы правильно все эти справки давно отменить, т.к. они фактически стали техническими, но при этом платные, что бы конторы псих/нарк окончатлеьно не загнулись без финансирования в отсутствие своих возможностей зарабатывать на пациентах. А если хочется собирать какую-то статистику про претендентам на права/оружие, то это вероятно должны быть какие-то диспанцеризации для всего населения и если был в чём то замечен или ни разу осмотр не прошёл - то ни каких прав/оружия до накопления статистики, в том числе и по амнистии через какое-то время при наличии ограничений в прошлом (если ограничение не носило бессрочный характер). А при выдаче прав/оружия просто проверка чистоты медицинских данных претендента без справок.

Отредактировано: 17-05-2021, 10:07
Иван Баринов
9 часов назад
Государственные клиники делают эти справки платно, цена чуть подороже, но приемлема, с учетом времененных затрат - это очень удобно. Но у нас только в 20 м р-не. По ОМС делать не будут. Если еще только в гос.поликлиниках, то выбора не будет - будут снова очереди.
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