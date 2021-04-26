Тарифы на разовые поездки по маршрутам платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска изменятся с 30 апреля. Чтобы разгрузить трассу в часы пик в пятницу и на выходных, стоимость поездок в это время поднимется — как в сторону Твери, так и в сторону Москвы. Для владельцев абонементов стоимость поездок остается прежней. Об этом сообщили в «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), которая является концессионером участка.

Тарифы изменятся для легковых автомобилей при проезде с транспондером и без. Вот какими они будут с 30 апреля для автомобилей с транспондером:

Зеленоград—Москва : ночью — 80, днем в будни и субботу — 350, в воскресенье в зависимости от времени поездки — 350-460

: ночью — 80, днем в будни и субботу — 350, в воскресенье в зависимости от времени поездки — 350-460 Москва —Зеленоград : ночью — 80, в будни и воскресенье — 350, в пятницу вечером — 420-460, в субботу — 380-420





: ночью — 80, в будни и воскресенье — 350, в пятницу вечером — 420-460, в субботу — 380-420 Москва—Солнечногорск : в будни днем — 550, ночью — 280, днем в пятницу — 650, вечером — 700; выходные 550-650

: в будни днем — 550, ночью — 280, днем в пятницу — 650, вечером — 700; выходные 550-650 Солнечногорск—Москва : 550 за все время, кроме ночи (280) и воскресенья (700-750)





: 550 за все время, кроме ночи (280) и воскресенья (700-750) Солнечногорск—Зеленоград : будни — 160-200, ночью — 25; выходные — 200-320

: будни — 160-200, ночью — 25; выходные — 200-320 Зеленоград—Солнечногорск : будни — 160-200, ночью — 25; в пятницу вечером — 280-320, выходные — 160-280





: будни — 160-200, ночью — 25; в пятницу вечером — 280-320, выходные — 160-280 Шереметьево—Солнечногорск: будни днем — 280, ночью — 100, в пятницу вечером — 360-400, выходные — 280-360

Солнечногорск—Шереметьево: ночью — 100, днем и вечером воскресенья — 360-400, в остальное время — 280

Таблица со всеми тарифами доступна на сайте М-11.

В прошлый раз цены на поездки по М-11 поднимали в июне 2020 года. В январе 2021 на М-11 появилась скидка за вторую поездку в течение суток. Поездка от Зеленограда до Москвы и обратно с абонементом обойдется в 650 рублей вместо 680. Для получения скидки нужно выбрать абонемент «Рабочий день» в мобильном приложении «Транспондер».