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На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется 26.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Тарифы на разовые поездки по маршрутам платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска изменятся с 30 апреля. Чтобы разгрузить трассу в часы пик в пятницу и на выходных, стоимость поездок в это время поднимется — как в сторону Твери, так и в сторону Москвы. Для владельцев абонементов стоимость поездок остается прежней. Об этом сообщили в «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), которая является концессионером участка.

Тарифы изменятся для легковых автомобилей при проезде с транспондером и без. Вот какими они будут с 30 апреля для автомобилей с транспондером:

  • Зеленоград—Москва: ночью — 80, днем в будни и субботу — 350, в воскресенье в зависимости от времени поездки — 350-460
  • Москва—Зеленоград: ночью — 80, в будни и воскресенье — 350, в пятницу вечером — 420-460, в субботу — 380-420

  • Москва—Солнечногорск: в будни днем — 550, ночью — 280, днем в пятницу — 650, вечером — 700; выходные 550-650
  • Солнечногорск—Москва: 550 за все время, кроме ночи (280) и воскресенья (700-750)

  • Солнечногорск—Зеленоград: будни — 160-200, ночью — 25; выходные — 200-320
  • Зеленоград—Солнечногорск: будни — 160-200, ночью — 25; в пятницу вечером — 280-320, выходные — 160-280

  • Шереметьево—Солнечногорск: будни днем — 280, ночью — 100, в пятницу вечером — 360-400, выходные — 280-360
    СолнечногорскШереметьево: ночью — 100, днем и вечером воскресенья — 360-400, в остальное время — 280

Таблица со всеми тарифами доступна на сайте М-11.

В прошлый раз цены на поездки по М-11 поднимали в июне 2020 года. В январе 2021 на М-11 появилась скидка за вторую поездку в течение суток. Поездка от Зеленограда до Москвы и обратно с абонементом обойдется в 650 рублей вместо 680. Для получения скидки нужно выбрать абонемент «Рабочий день» в мобильном приложении «Транспондер».

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Метки:
автомобиль, платная дорога м-11
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