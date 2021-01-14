По будням теперь можно получить скидку на второй проезд в течение суток по трассе М-11. Поездка от Зеленограда до Москвы и обратно с абонементом обойдется в 650 рублей вместо 680. Для получения скидки нужно выбрать абонемент «Рабочий день» в мобильном приложении «Транспондер».

Скидки предоставляются на следующие маршруты:

Москва — Зеленоград. Две поездки с абонементом — 650 рублей

Москва — Шереметьево терминалы A, B, С — 680 рублей

Москва — Шереметьево терминалы D, E, F — 480 рублей

Москва — Солнечногорск — 950 рублей

Абонемент можно использовать и при поездках дальше Солнечногорска (до Твери). Стоимость поездки будет автоматически складываться из тарифа по абонементу и тарифа по другой секции.

Скидка на вторую поездку составляет от 20 до 150 рублей в зависимости от маршрута и дня недели. К примеру, проезд по трассе от Москвы до Зеленограда без приложения «Транспондер» стоит 400 рублей, с приложением — 340, вторая поездка с абонементом «Рабочий день» — 310.

Стоимость проезда по М-11 от Зеленограда до Москвы в 2020 году поднималась два раза. Последний — в июле до 340 рублей за поездку.