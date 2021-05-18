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Число детей с иммунодиагностикой туберкулеза в Зеленограде растет в два раза быстрее, чем в Москве 18.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде гораздо быстрее, чем в Москве, растет охват детей иммунодиагностикой туберкулеза (проба Манту, Дискинтест). За пять лет число охваченных детей в Москве увеличилось на девять процентов, а в Зеленограде — на 19.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте здравоохранения. В чем причины такой тенденции, точно не ясно. Рост иммунизации может быть связан как с увеличением количества детей в городе, так и с усилением контроля за проведением иммунодиагностики со стороны врачей и Роспотребнадзора (ведомство установило, что должно быть охвачено не меньше 95% детей — считается, что этот показатель позволяет избежать эпидемии).

По данным главного внештатного детского специалиста-фтизиатра Минздрава РФ Валентины Аксеновой, в целом по России значительное число женщин, родивших здоровых детей, отказываются от их вакцинации: на сегодняшний день выписываются из роддомов с прививками лишь 80% новорожденных, а среди детей до года, заболевших туберкулезом, около 41% не имели прививки.

Некоторые родители не соглашаются ставить детям пробу Манту из-за опасений аллергических реакций или ложноположительных результатов, наличия в составе токсичных веществ (например, фенола, который используется в качестве консерванта). Но часто позиция детских садов и школы по этому вопросу простая: нет прививки — посещать учреждение запрещено.

В конце 2020 года родители надеялись на отмену этой нормы. Роспотребнадзор готовил новый документ о профилактике туберкулеза у детей, однако в итоговой версии запрет остался в пункте 823. Он вступит в силу в сентябре 2021 года.

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Заболеваемость туберкулезом среди детей в Зеленограде за пять лет снизилась — в 1,5 раза. Заболели только шесть детей, трое из них — в 2020 году. Как сообщили в департаменте, все дети перенесли заболевание в незаразной форме, прошли лечение и уже выписаны из больницы. Отдельно в ведомстве уточнили, что среди заболевших были дети, «не являющиеся постоянными жителями». Не совсем понятно, почему это так важно.

Возможная причина в том, что в 2020 году больше половины заболевших (56,5%) «не являлись постоянными жителями столицы»: мигранты, бездомные и те, кто приехал в Москву из других регионов России. При этом на долю осужденных пришлось только 1,7%.

В целом заболеваемость туберкулезом в Зеленограде снизилась за последние пять лет в 1,4 раза: в 2020 году этот показатель составил 16 человек на 100 тысяч (чуть меньше, чем в целом по Москве). Снижается и число впервые выявленных людей с активным туберкулезом: с 53 человек в 2016 год, до 40 в 2020-м.

Новая методология работы в очагах туберкулезной инфекции позволяет врачам обследовать первый, второй и третий круг контактных лиц, это происходит при взаимодействии с детскими и взрослыми поликлиниками. За счет активизации этой работы контактных лиц стали находить больше: с 2012 года число контактных лиц стало в 18 раз больше — если в 2012 выявили четверо контактных, в 2020 их стало уже 72.

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Метки:
дети, медицина, туберкулез
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