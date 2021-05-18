В Зеленограде гораздо быстрее, чем в Москве, растет охват детей иммунодиагностикой туберкулеза (проба Манту, Дискинтест). За пять лет число охваченных детей в Москве увеличилось на девять процентов, а в Зеленограде — на 19.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте здравоохранения. В чем причины такой тенденции, точно не ясно. Рост иммунизации может быть связан как с увеличением количества детей в городе, так и с усилением контроля за проведением иммунодиагностики со стороны врачей и Роспотребнадзора (ведомство установило, что должно быть охвачено не меньше 95% детей — считается, что этот показатель позволяет избежать эпидемии).

По данным главного внештатного детского специалиста-фтизиатра Минздрава РФ Валентины Аксеновой, в целом по России значительное число женщин, родивших здоровых детей, отказываются от их вакцинации: на сегодняшний день выписываются из роддомов с прививками лишь 80% новорожденных, а среди детей до года, заболевших туберкулезом, около 41% не имели прививки.

Некоторые родители не соглашаются ставить детям пробу Манту из-за опасений аллергических реакций или ложноположительных результатов, наличия в составе токсичных веществ (например, фенола, который используется в качестве консерванта). Но часто позиция детских садов и школы по этому вопросу простая: нет прививки — посещать учреждение запрещено.

В конце 2020 года родители надеялись на отмену этой нормы. Роспотребнадзор готовил новый документ о профилактике туберкулеза у детей, однако в итоговой версии запрет остался в пункте 823. Он вступит в силу в сентябре 2021 года.