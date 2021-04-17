Колонна зеленоградских мотоциклистов проехала сегодня по Центральному проспекту, открыв, вероятно, мотосезон. Между тем многие зеленоградцы относятся к мотоциклистам, мягко говоря, негативно из-за шума.
Сегодня ночью в сообществе автомобилистов появился крик души: «Ну что же вы так издеваетесь над людьми! Ну сделайте ваши мотики тихими или по ночам хоть под окнами не гоняйте. Уже сил нет слушать рёв ваших мотиков!»
видео instagram.com/art_vazovski
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