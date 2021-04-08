Опрос о планах благоустройства в районе Силино устроил зеленоградский «Жилищник». Участвовать в нём может кто угодно — опрос анонимный. Речь идет о зеленых и лесных участках возле корпусов 1126, 1133, между корпусами 1121-1133, рядом с корпусом 1126, между корпусом 1129 и пасекой, а также о восточном береге Школьного озера.

Опрос нужен, чтобы выявить требования и пожелания жителей, сообщает «Жилищник». В частности, спрашивается, какой вид активного отдыха на природе предпочтителен, что участник опроса обычно делает в парке, с кем там бывает и как оценивает благоустройство в городе в целом. Ответ можно выбрать из списка или написать свой.