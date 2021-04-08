На пяти участках в 11-м микрорайоне и возле Школьного озера планируется новое благоустройство. Вы можете написать, что там надо делать, и надо ли вообще 08.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Опрос о планах благоустройства в районе Силино устроил зеленоградский «Жилищник». Участвовать в нём может кто угодно — опрос анонимный. Речь идет о зеленых и лесных участках возле корпусов 1126, 1133, между корпусами 1121-1133, рядом с корпусом 1126, между корпусом 1129 и пасекой, а также о восточном береге Школьного озера.

Опрос нужен, чтобы выявить требования и пожелания жителей, сообщает «Жилищник». В частности, спрашивается, какой вид активного отдыха на природе предпочтителен, что участник опроса обычно делает в парке, с кем там бывает и как оценивает благоустройство в городе в целом. Ответ можно выбрать из списка или написать свой.

В лесу у корпуса 1126

Здесь предлагают устроить «тропу здоровья». И спрашивают, что надо заменить или отремонтировать в этом месте — асфальт на дорожках, скамейки, «входные группы», урны, что-то еще или ничего. А также об освещенности и информационных стендах.

Читайте также
Освещение «тропы здоровья» в лесу 11 микрорайона запланировали на 2022-2023 год
В лесу между корпусами 1121 и 1133

Здесь предлагают заменить детскую площадку и также спрашивают о ремонте или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего. Также спрашивают, из какого материала лучше сделать новую детскую площадку и её покрытие.

Между пасекой и корпусом 1129

Здесь также предлагают заменить одну из расположенных там детских площадок (между 1117 и 1129), спрашивают о материале площадки и ремонта или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего.

У корпуса 1126

Здесь предлагают заменить спортивную площадку или детскую и спортивную. Спрашивают, для какого вида спорта приспособить спортплощадку. Например, можно выбрать футбольное поле, хоккейную коробку или воркаут — уличные тренажеры. Также спрашивают о ремонте или замене разных элементов (как в предыдущих случаях).

В лесу у Школьного озера

На участке у Школьного озера со стороны Филаретовской улицы планируется обновить детские, спортивные, собачью площадки и мостики. Спрашивают о ремонте или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего. А также — что ещё надо сделать на этой природной территории. Можно выбрать из вариантов: детские и спортивные площадки, места тихого отдыха, спуски к воде, велодорожки и беговые дорожки, пикниковые точки.

Проект благоустройства восточной части Школьного озера планируют сделать в этом году, а работы провести до 2023-го. Здесь зарпланировано комплексное — то есть, масштабное — благоустройство. Скорее всего, это будет парковая зона с новыми дорожками, освещением и максимальным сохранением зеленых насаждений, рассказал «Зеленоград.ру» депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов.

В каждом из упомянутых мест будущего благоустройства можно заполнить графу «поделитесь своими идеями» — замечания и предложения принимаются. Их обещают учесть при проектировании.

Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Разработку проектов благоустройства ускорили так, что учитывать пожелания людей может быть некогда. Вот что об этом думают в префектуре
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, школьное озеро, силино, благоустройство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На пяти участках в 11-м микрорайоне и возле Школьного озера планируется новое благоустройство. Вы можете написать, что там надо делать, и надо ли вообще Новости
Школьная жизнь посёлка Крюково во второй половине XX века: форма с гимнастёркой, письмо в будущее и превращение в научный институт Истории
Обмен растениями, лекторий, мастер-класс и чай — 11 апреля в библиотеке, в корпусе 232 Афиша
Как реконструкторы стилизовали свой клуб в 14 микрорайоне под дом викинга Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
На строительство трёх новых церквей в Зеленограде нужен миллиард рублей. Что сейчас происходит на стройплощадках Истории
Тренажёры, которые годами калечат детей, прокуратура признала безопасными. Прямо сейчас их продолжают ставить во дворы Истории
Разработку проектов благоустройства ускорили так, что учитывать пожелания людей может быть некогда. Вот что об этом думают в префектуре Истории
Более трехсот столбиков поставят во дворах 17-го микрорайона, чтобы исключить стоянку машин. Проект микрорайона предусматривал «дворы без машин» Новости
Пользователям библиотек необходимо заново пройти регистрацию. Для этого при следующем визите нужен паспорт и свидетельство о рождении для ребенка Новости
Департамент транспорта подтвердил открытие в Зеленограде станций велопроката в этом году. Адреса утвердят к концу апреля. Раньше планировали семь точек Новости
На дублере Панфиловского проспекта сделают приподнятый пешеходный переход Новости
Масштабное благоустройство возле «Флейты». Обзор проекта Истории
Владелец мусорных контейнеров в зеленоградских дворах больше не будет просить полицию расследовать поджоги. На его заявление не реагируют (а пожары продолжаются) Истории
Начался прием заявок в общественный совет по контролю за мусорным комплексом рядом с Поварово. Участников выберут по конкурсу Новости
Розыгрыш подарочных сертификатов в бьюти-салон Ирины Майфат. Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
Магазин для кондитеров «Тортоделия» открылся в Голубом. Еще один такой же работает в 8 микрорайоне Новости
Житель 16 микрорайона открыл дверь курьеру с автоматом на плече, а потом начал стрелять из окна. Патроны были холостыми Новости
Где поменяют асфальт в 2021 году. Список улиц и дворов Ответы
Фиктивные регистрации, телефонный террор, угрозы судом — как родители добиваются мест в зеленоградских детсадах Истории
На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта поставят дополнительный светофор. Существующий иногда плохо видно Новости
Требования к качеству воздуха в России резко ужесточили. Снижены предельно допустимые концентрации по ряду канцерогенов. Но станции контроля в Зеленограде пока не отслеживают эти вещества Истории
Как пристыдить курильщиков, бросающих окурки с балкона? Собрать их окурки и повесить на дверь Жизнь
Открыта регистрация на «Тотальный диктант». Он пройдет в ДК, МФЮА, управе Крюково и двух библиотеках Афиша
Подросток погиб в Солнечногорском районе после падения из окна третьего этажа Новости
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру