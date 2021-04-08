Опрос о планах благоустройства в районе Силино устроил зеленоградский «Жилищник». Участвовать в нём может кто угодно — опрос анонимный. Речь идет о зеленых и лесных участках возле корпусов 1126, 1133, между корпусами 1121-1133, рядом с корпусом 1126, между корпусом 1129 и пасекой, а также о восточном береге Школьного озера.
Опрос нужен, чтобы выявить требования и пожелания жителей, сообщает «Жилищник». В частности, спрашивается, какой вид активного отдыха на природе предпочтителен, что участник опроса обычно делает в парке, с кем там бывает и как оценивает благоустройство в городе в целом. Ответ можно выбрать из списка или написать свой.
Здесь предлагают устроить «тропу здоровья». И спрашивают, что надо заменить или отремонтировать в этом месте — асфальт на дорожках, скамейки, «входные группы», урны, что-то еще или ничего. А также об освещенности и информационных стендах.
Здесь предлагают заменить детскую площадку и также спрашивают о ремонте или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего. Также спрашивают, из какого материала лучше сделать новую детскую площадку и её покрытие.
Здесь также предлагают заменить одну из расположенных там детских площадок (между 1117 и 1129), спрашивают о материале площадки и ремонта или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего.
Здесь предлагают заменить спортивную площадку или детскую и спортивную. Спрашивают, для какого вида спорта приспособить спортплощадку. Например, можно выбрать футбольное поле, хоккейную коробку или воркаут — уличные тренажеры. Также спрашивают о ремонте или замене разных элементов (как в предыдущих случаях).
На участке у Школьного озера со стороны Филаретовской улицы планируется обновить детские, спортивные, собачью площадки и мостики. Спрашивают о ремонте или замене дорожного покрытия, фонарей, скамеек, газонов, деревьев, кустов и прочего. А также — что ещё надо сделать на этой природной территории. Можно выбрать из вариантов: детские и спортивные площадки, места тихого отдыха, спуски к воде, велодорожки и беговые дорожки, пикниковые точки.
Проект благоустройства восточной части Школьного озера планируют сделать в этом году, а работы провести до 2023-го. Здесь зарпланировано комплексное — то есть, масштабное — благоустройство. Скорее всего, это будет парковая зона с новыми дорожками, освещением и максимальным сохранением зеленых насаждений, рассказал «Зеленоград.ру» депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов.
В каждом из упомянутых мест будущего благоустройства можно заполнить графу «поделитесь своими идеями» — замечания и предложения принимаются. Их обещают учесть при проектировании.
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