Утром 30 марта на пустыре в деревне Брехово нашли тело подростка со множественными ножевыми ранениями. Убитый — 16-летний студент из Москвы.
Как пишет «Московский комсомолец», один из подозреваемых в убийстве подростка уже задержан. По данным издания, подозреваемыми стали жители Москвы — им 21 и 22 года. Перед трагедией подросток с одним из молодых людей заходил в ночной магазин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), следователи допрашивают свидетелей.
Фото с места преступления опубликованы в группах «ЖК Пятница д. Брёхово» и «Плохие новости».
Читательница «Зеленоград.ру» Анна прислала фотографию задержанного молодого человека:
Ещё одно убийство рядом с Зеленоградом произошло на прошлой неделе. 15-летний школьник из Зеленограда не вернулся домой 25 марта, а на следующий день его тело с ножевыми ранениями нашли в Голубом. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 26-летнего местного жителя, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление сотрудника полиции.