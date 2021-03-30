Утром 30 марта на пустыре в деревне Брехово нашли тело подростка со множественными ножевыми ранениями. Убитый — 16-летний студент из Москвы.

Как пишет «Московский комсомолец», один из подозреваемых в убийстве подростка уже задержан. По данным издания, подозреваемыми стали жители Москвы — им 21 и 22 года. Перед трагедией подросток с одним из молодых людей заходил в ночной магазин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), следователи допрашивают свидетелей.

Фото с места преступления опубликованы в группах «ЖК Пятница д. Брёхово» и «Плохие новости».