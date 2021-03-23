Конечного списка таких услуг нет, сказали «Зеленоград.ру» в автосервисе. Водителям могут помочь:

Заправить или слить топливо;

Запустить двигатель или зарядить аккумулятор;

Открыть захлопнувшуюся дверь, отключить сигнализацию;

Заменить или починить колесо;

Вытащить машину и оттащить на тросе.

Среднее время ожидания помощи — 20 минут, уточнили в «СТО Зеленоград». При большой загруженности на дорогах или авариях срок может увеличиваться до часа. Пока что этот проект планируется бессрочным, создатели в дальнейшем будут анализировать актуальность такой услуги.

Оставить заявку на получение помощи можно по круглосуточному телефону: 8-999-855-95-10.