Дорожный патруль ЦОДД появился в Зеленограде
Водители, попавшие в беду на дорогах в пределах нашего города, могут получить техническую помощь бесплатно. Такой проект запустили автосервис «СТО Зеленоград» и сообщество «ЗелАО авто».
Фото: «СТО Зеленоград»
Конечного списка таких услуг нет, сказали «Зеленоград.ру» в автосервисе. Водителям могут помочь:
- Заправить или слить топливо;
- Запустить двигатель или зарядить аккумулятор;
- Открыть захлопнувшуюся дверь, отключить сигнализацию;
- Заменить или починить колесо;
- Вытащить машину и оттащить на тросе.
Среднее время ожидания помощи — 20 минут, уточнили в «СТО Зеленоград». При большой загруженности на дорогах или авариях срок может увеличиваться до часа. Пока что этот проект планируется бессрочным, создатели в дальнейшем будут анализировать актуальность такой услуги.
Оставить заявку на получение помощи можно по круглосуточному телефону: 8-999-855-95-10.
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Жители нового ЖК на Кутузовском шоссе просят сделать у них остановку автобуса 400 Т. Сейчас их дети ходят в школу по проезжей части Истории
Автосервис бесплатно поможет водителям, попавшим в беду на дороге: заправят, прикурят, вытащат, отбуксируют, откроют дверь и заменят колесо Новости
Голубятню «с петухами» в 9 микрорайоне перенесут подальше от стройки. Хотели снести, но за неё вступились жители Новости
Планы по сплошной санитарной вырубке рядом с Зеленоградом проверит Рослесхоз. При этом поиск подрядчика на эти работы уже дважды проваливался — никто не пришёл Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Женитьба Бальзаминова». Клуб друзей Зеленоград.ру и театр «Ведогонь» приглашают Новости
Мэрия задним числом провела общественные обсуждение строительства уже построенного цеха на зеленоградских очистных сооружениях Новости
«Если все клиники откажут, животное усыпят или выбросят». Что не так с законопроектом о запрете подрезать кошкам когти, который единогласно приняла Мосгордума Истории
Эко-гастроном «Три морковки» открылся на Заводской улице недалеко от станции Крюково. Смотрите ассортимент и цены Истории
Активисты требуют отменить экологическую экспертизу мусорного комплекса «Поварово». Они обнаружили, что после неё в проект внесли изменения. Того же требует и закон Новости
«Сегодня будет тяжело, но вы держитесь». Половина водителей автобусного маршрута из Голубого объявили забастовку, отказавшись выйти на работу Истории
Закон о нулевой смертности на дорогах отклонили в Мосгордуме. Депутат от Зеленограда не стал голосовать Новости
Школьная жизнь поселка Крюково: на учебу в вагон-карете, уроки под бомбежками и в четыре смены Истории
Новые скамейки на Центральном проспекте закрасили в «ужасный коричневый цвет». Это объяснили пятью причинами: весна, лето, осень, зима и вандалы Новости