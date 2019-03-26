Стартовая неделя в Зеленограде выдалась для «Дорожного патруля» насыщенной. Только в первый день сотрудники службы оформили пять европротоколов. Одно ДТП, в котором ущерб составил более 100 тысяч рублей, передали автоинспекторам.

При авариях, не подпадающих под европротокол, «Дорожный патруль» составляет схему ДТП, если это возможно, и по согласованию с ГИБДД убирает машины с проезжей части.

Инспекторы работают и как техпомощь на дороге. У зеленоградского «Дорожного патруля» — фургон Ford Transit, оборудованный лебедкой. В случае необходимости сотрудники службы могут отбуксировать заглохший автомобиль или вытащить откуда-нибудь застрявшую машину.

Патруль мониторит ситуацию на дорогах. Когда возникает затруднение в движении или затор, экипаж отправляется на место, чтобы выяснить причину и решить проблему.

Также «Дорожный патруль» следит за состоянием дорожного полотна и технических средств дорожного движения, влияющих на безопасность (не покосился ли знак, в порядке ли разметка, искусственные неровности, светофоры, ограждения).

Помогает «Дорожный патруль» бесплатно, но по вызовам он не работает. Действия службы координирует ситуационный центр ЦОДД, отправляя машины туда, где они прежде всего нужны в конкретный момент. Но если экипаж заметит сложную ситуацию, проезжая мимо (например, сломавшийся автомобиль), то может помочь.

Если у патруля в Зеленограде будет высокая загруженность, то в городе появится еще один экипаж, сообщили Zelenograd.ru в ЦОДД.

«Дорожный патруль» легко узнать по зеленому цвету и характерным надписям на фургоне. В Москве служба появилась в мае 2017 года.