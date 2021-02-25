На портале «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади в Москве. Жители могут выбрать между князем и полководцем Александром Невским и революционером Феликсом Дзержинским. Голосование продлится до 5 марта.

Член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сказал РБК, что по закону палата может инициировать опрос жителей, но его результаты не обязательны для исполнения. В Москве установку монументов согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума — окончательное решение принимает именно она. «Мосгордума, грубо говоря, может проигнорировать результаты [опроса]. Но организовать опрос и потом доложить о его результатах, сделать их публичными Общественная палата, с моей точки зрения, должна. Иначе решение о памятнике на Лубянской площади превращается в бюрократический «договорняк», — заявил Венедиктов.

На момент публикации на площадке «Активного гражданина» проголосовало 66 тысяч человек, за Невского отдали свой голос 52% участников.