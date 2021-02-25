На портале «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади в Москве. Жители могут выбрать между князем и полководцем Александром Невским и революционером Феликсом Дзержинским. Голосование продлится до 5 марта.
Член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сказал РБК, что по закону палата может инициировать опрос жителей, но его результаты не обязательны для исполнения. В Москве установку монументов согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума — окончательное решение принимает именно она. «Мосгордума, грубо говоря, может проигнорировать результаты [опроса]. Но организовать опрос и потом доложить о его результатах, сделать их публичными Общественная палата, с моей точки зрения, должна. Иначе решение о памятнике на Лубянской площади превращается в бюрократический «договорняк», — заявил Венедиктов.
На момент публикации на площадке «Активного гражданина» проголосовало 66 тысяч человек, за Невского отдали свой голос 52% участников.
В декабре 2020 года организация «Офицеры России» предложила вернуть памятник основателю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) Феликсу Дзержинскому на Лубянку, позже с той же просьбой выступила группа писателей и блогеров. Первые аргументировали свое предложение незаконностью сноса монумента в 1991 году, вторые утверждали, что памятник Дзержинскому «успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы».
В Мосгордуме дали понять, что решение о возвращении памятника надо принимать с учётом мнения москвичей, сообщает «Эхо Москвы».
Памятник Дзержинскому открыли в декабре 1958 года. Его демонтировали по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.
Демонтированный монумент хранится в парке «Музеон» на Крымском Валу. В разные годы памятник пытались вернуть, но безрезультатно. Например, в 1998 году Государственная дума РФ приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы восстановить памятник, отметив «актуальность опыта борьбы с бандитизмом и детской беспризорностью под руководством Дзержинского и ценность скульптуры для архитектурного облика города».
В 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков поддержал идею восстановления памятника, указав, что он «безупречен как скульптурная композиция». Тогда городская комиссия по монументальному искусству отказалась возвращать скульптуру на Лубянку.
В 2015 году КПРФ просила провести городской референдум по вопросу возвращения памятника Дзержинского. Партии дали такое разрешение, позднее представители КПРФ заявили, что собрали необходимое число подписей для начала организации референдума, но в избирательную комиссию их так и не сдали.