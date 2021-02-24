С декабря 2020 года центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с коронавирусом работает в терапевтическом корпусе горбольницы. Правила требуют, чтобы эти пациенты не пересекались с другими, поэтому единственным входом в КТ-центр стала узкая крутая лестница с улицы сразу на второй этаж.

Маломобильным и пожилым людям подниматься по ней неудобно и опасно, один из таких подъемов снял на видео читатель «Зеленоград.ру» Алексей. Как сообщили редакции в департаменте здравоохранения, решение об оснащении входа подъемником уже принято, но пока сделать его нельзя из-за погоды. Устройство планируют установить во втором квартале 2021 года, то есть до конца июня.