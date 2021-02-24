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На входе в центр компьютерной томографии сделают подъемник. Сейчас люди поднимаются по опасной лестнице 24.02.2021 ZELENOGRAD.RU

С декабря 2020 года центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с коронавирусом работает в терапевтическом корпусе горбольницы. Правила требуют, чтобы эти пациенты не пересекались с другими, поэтому единственным входом в КТ-центр стала узкая крутая лестница с улицы сразу на второй этаж.

Маломобильным и пожилым людям подниматься по ней неудобно и опасно, один из таких подъемов снял на видео читатель «Зеленоград.ру» Алексей. Как сообщили редакции в департаменте здравоохранения, решение об оснащении входа подъемником уже принято, но пока сделать его нельзя из-за погоды. Устройство планируют установить во втором квартале 2021 года, то есть до конца июня.

Сейчас в Зеленограде работают три аппарата КТ, один из которых работает в «красной» зоне в КТ-центре, также в городе работают два аппарата МРТ, один из которых установили в горбольнице в январе 2021 года по программе закупки новейшего медицинского оборудования.

До конца 2021 года еще один аппарат КТ-диагностики (GE Revolution EVO) установят в поликлинике в корпусе 2042.

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Метки:
медицина, коронавирус, мрт и кт томография , Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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