Для московских больниц закупили 31 современный аппарат МРТ, они позволят проводить более точную диагностику. Один из них уже установили в горбольнице Зеленограда. Сейчас томограф тестируют, сотрудники учатся работать с новым аппаратом. Пациентов к нему допустят «в скором времени». Рассказываем, чем он отличается от более старых моделей.
У нового аппарата несколько преимуществ, сообщили в департаменте здравоохранения:
- В комплектацию входит расширенный кардиопакет, благодаря которому можно еще точнее оценивать состояние сердца и сосудов
- Новые аппараты МРТ работают по технологии микроциркулярного охлаждения, для них нужно 7 литров жидкого гелия, а не 1500, как раньше
- Томограф может работать практически бесперебойно, а если в аппарат попал посторонний предмет или возникла угроза для пациента, его можно моментально остановить
- Больший диаметр кольца гентри позволит обследовать более крупных пациентов
- Томограф позволяет делать четкие изображения даже при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание.
Новые томографы подключат к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС). Он объединяет аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Благодаря этому сервису изображения и заключения доступны всем врачам. Результаты исследований загружаются в электронную медицинскую карту пациента.
До появления нового аппарата, в горбольнице было два аппарата МРТ и два аппарата КТ. Подробнее о работе отделения томографии — на сайте больницы.