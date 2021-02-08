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В горбольнице установили новый аппарат МРТ. У него есть ряд преимуществ 08.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Для московских больниц закупили 31 современный аппарат МРТ, они позволят проводить более точную диагностику. Один из них уже установили в горбольнице Зеленограда. Сейчас томограф тестируют, сотрудники учатся работать с новым аппаратом. Пациентов к нему допустят «в скором времени». Рассказываем, чем он отличается от более старых моделей.

У нового аппарата несколько преимуществ, сообщили в департаменте здравоохранения:

  • В комплектацию входит расширенный кардиопакет, благодаря которому можно еще точнее оценивать состояние сердца и сосудов
  • Новые аппараты МРТ работают по технологии микроциркулярного охлаждения, для них нужно 7 литров жидкого гелия, а не 1500, как раньше
  • Томограф может работать практически бесперебойно, а если в аппарат попал посторонний предмет или возникла угроза для пациента, его можно моментально остановить
  • Больший диаметр кольца гентри позволит обследовать более крупных пациентов
  • Томограф позволяет делать четкие изображения даже при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание.

Новые томографы подключат к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС). Он объединяет аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Благодаря этому сервису изображения и заключения доступны всем врачам. Результаты исследований загружаются в электронную медицинскую карту пациента.

До появления нового аппарата, в горбольнице было два аппарата МРТ и два аппарата КТ. Подробнее о работе отделения томографии — на сайте больницы.

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Метки:
медицина, мрт и кт томография , Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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