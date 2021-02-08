У нового аппарата несколько преимуществ, сообщили в департаменте здравоохранения:

В комплектацию входит расширенный кардиопакет, благодаря которому можно еще точнее оценивать состояние сердца и сосудов

Новые аппараты МРТ работают по технологии микроциркулярного охлаждения, для них нужно 7 литров жидкого гелия, а не 1500, как раньше

Томограф может работать практически бесперебойно, а если в аппарат попал посторонний предмет или возникла угроза для пациента, его можно моментально остановить

Больший диаметр кольца гентри позволит обследовать более крупных пациентов

Томограф позволяет делать четкие изображения даже при обследовании людей, которым сложно задерживать дыхание.

Новые томографы подключат к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС). Он объединяет аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Благодаря этому сервису изображения и заключения доступны всем врачам. Результаты исследований загружаются в электронную медицинскую карту пациента.

До появления нового аппарата, в горбольнице было два аппарата МРТ и два аппарата КТ. Подробнее о работе отделения томографии — на сайте больницы.