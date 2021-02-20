Сам Тарханов, работающий сейчас в правительстве Москвы, тоже арестован, сообщают «Известия». Согласно материалам дела, Тарханов заключил соглашение с компанией «АИС» на реконструкцию комплекса очистных сооружений без проведения конкурса на выбор подрядчика. Работы проводились в меньшем объеме, чем было прописано в соглашении, из-за этого использовать эти очистные стало невозможно. Ущерб бюджету оценили в 500 млн рублей.

По версии следствия, Тарханов и Рыбаков знали о завышении расходов и стоимости работ, но ничего не предприняли: первый предположительно согласовывал «расходные» операции, а второй подписывал справки о работах на объекте. История вскрылась после перехода Тарханова на работу в мэрию в 2018 году. По статье о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК) фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2019 году Артем Рыбаков переехал в Тверь и стал заместителем руководителя областного Фонда капитального ремонта, пишут «Аргументы и факты». В начале 2020 года он стал первым замглавы управы района Матушкино по вопросам ЖКХ. С сайта управы удалили информацию о нем.