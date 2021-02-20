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Первый замглавы управы Матушкино арестован по делу о хищении 500 миллионов рублей на прошлой работе 20.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Первого замглавы управы района Матушкино Артема Рыбакова отправили в СИЗО до 16 апреля по делу о превышении должностных полномочий, которое привело к хищению полумиллиарда рублей. Эта история относится к 2016-2018 годам, когда Рыбаков работал заместителем бывшего главы Рузского района Подмосковья Максима Тарханова.

Сам Тарханов, работающий сейчас в правительстве Москвы, тоже арестован, сообщают «Известия». Согласно материалам дела, Тарханов заключил соглашение с компанией «АИС» на реконструкцию комплекса очистных сооружений без проведения конкурса на выбор подрядчика. Работы проводились в меньшем объеме, чем было прописано в соглашении, из-за этого использовать эти очистные стало невозможно. Ущерб бюджету оценили в 500 млн рублей.

По версии следствия, Тарханов и Рыбаков знали о завышении расходов и стоимости работ, но ничего не предприняли: первый предположительно согласовывал «расходные» операции, а второй подписывал справки о работах на объекте. История вскрылась после перехода Тарханова на работу в мэрию в 2018 году. По статье о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК) фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2019 году Артем Рыбаков переехал в Тверь и стал заместителем руководителя областного Фонда капитального ремонта, пишут «Аргументы и факты». В начале 2020 года он стал первым замглавы управы района Матушкино по вопросам ЖКХ. С сайта управы удалили информацию о нем.

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Метки:
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Первый замглавы управы Матушкино арестован по делу о хищении 500 миллионов рублей на прошлой работе Новости
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