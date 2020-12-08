Заместителя прокурора Зеленограда Александра Махова задержали по подозрению в получении взятки, об этом 8 декабря сообщила пресс-служба московской прокуратуры. На него завели дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Ранее Махов занимал должность первого заместителя Гагаринского межрайонного прокурора Москвы.
Как сообщает «Московский комсомолец», Махов якобы получил 300 тысяч рублей от одного из подсудимых за ходатайство перед судом за назначение более мягкого наказания. По информации издания, Махов проработал в Зеленограде заместителем прокурора всего месяц, он курировал и общий надзор, и работу следственного управления, занимался уголовно-судебным надзором.
С июля 2020 года зеленоградскую прокуратуру возглавил 40-летний Владимир Родин, который до этого был первым заместителем предыдущего прокурора Андрея Залегина. До перевода в Зеленоград Родин работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы.
Залегин, возглавлявший прокуратуру Зеленограда с июня 2012 года, ушёл на повышение. Он стал начальником 16-го управления Генеральной прокуратуры, которое занимается надзором за полицией, сообщало интернет-издание Legal-Report со ссылкой на источник в правоохранительных органах.