Заместителя прокурора Зеленограда Александра Махова задержали по подозрению в получении взятки, об этом 8 декабря сообщила пресс-служба московской прокуратуры. На него завели дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Ранее Махов занимал должность первого заместителя Гагаринского межрайонного прокурора Москвы.

Как сообщает «Московский комсомолец», Махов якобы получил 300 тысяч рублей от одного из подсудимых за ходатайство перед судом за назначение более мягкого наказания. По информации издания, Махов проработал в Зеленограде заместителем прокурора всего месяц, он курировал и общий надзор, и работу следственного управления, занимался уголовно-судебным надзором.