Главного зеленоградского борца с коррупцией объявили в розыск. Его обвиняют в коррупции 24.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Три миллиона рублей вымогал у бизнесмена глава антикоррупционного отдела зеленоградского УВД Вадим Базаров. Когда полиция задержала его посредника при передаче денег, он решил сбежать. Предположительно — подполковник давно поставил на поток определенную взяточническую схему.

Подробности уголовной истории и что это за схема рассказал «Коммерсант», не уточняя источник информации.

Изданию стало известно, что в управление собственной безопасности (УСБ) столичной полиции обратился руководитель строительной компании. Он рассказал, что сначала получил из отдела Базарова запрос с требованием предоставить информацию о своей компании в рамках доследственной проверки. Потом — устное обещание, что проверка выльется в уголовное дело, но можно до этого не доводить, если предприниматель заплатит три миллиона.

Бизнесмен, уже при поддержке УСБ, смог уменьшить сумму на 500 тысяч рублей. Встречу для передачи денег назначили у Цирка на Цветном бульваре. Посредник пришёл туда в медицинской маске и перчатках. Когда передача состоялась, появились оперативники. Увидев их, посредник бросился бежать, но его догнали. Пакет с деньгами он успел бросить за ограду на тротуаре — этот момент попал на видео, опубликованное «Коммерсантом».

Посредника заключили под домашний арест. Базарову же сбежать удалось. Во время описанных событий он находился в своём загородном коттедже. Видимо, узнав о случившемся, подполковник с женой собрали деньги с другими ценностями, сели в свои «Гелендваген» и «Порше Кайен» и отправились в московскую квартиру в 160 квадратных метров на Мичуринском проспекте.

Жена осталась там, а Базаров исчез. По первоначальной информации, он мог остановиться в другой своей столичной квартире на юго-западе или отправиться в Сочи, где у него дом, оформленный на родственников. Позже появились данные, что подполковник скрывается в ближнем зарубежье — на Украине или в Белоруссии.

Базарову предъявили заочное обвинение в получение взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК) и объявили в федеральный розыск, который может стать международным.

На сайте МВД по Москве Базаров Вадим Вячеславович всё еще начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД Зеленограда.

На момент публикации официальной информации от правоохранительных органов по делу Базарова нет. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий и рассказывать вам.

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Метки:
полиция, коррупция
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