Три миллиона рублей вымогал у бизнесмена глава антикоррупционного отдела зеленоградского УВД Вадим Базаров. Когда полиция задержала его посредника при передаче денег, он решил сбежать. Предположительно — подполковник давно поставил на поток определенную взяточническую схему.

Подробности уголовной истории и что это за схема рассказал «Коммерсант», не уточняя источник информации.

Изданию стало известно, что в управление собственной безопасности (УСБ) столичной полиции обратился руководитель строительной компании. Он рассказал, что сначала получил из отдела Базарова запрос с требованием предоставить информацию о своей компании в рамках доследственной проверки. Потом — устное обещание, что проверка выльется в уголовное дело, но можно до этого не доводить, если предприниматель заплатит три миллиона.

Бизнесмен, уже при поддержке УСБ, смог уменьшить сумму на 500 тысяч рублей. Встречу для передачи денег назначили у Цирка на Цветном бульваре. Посредник пришёл туда в медицинской маске и перчатках. Когда передача состоялась, появились оперативники. Увидев их, посредник бросился бежать, но его догнали. Пакет с деньгами он успел бросить за ограду на тротуаре — этот момент попал на видео, опубликованное «Коммерсантом».