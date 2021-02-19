С 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн будет переведен на ЦКАД. В это время они не смогут проехать через МКАД и по дорогам Подмосковья в границах малой бетонки А-107.
Такое совместное решение приняли Москва и Подмосковье, сообщает региональный Минтранс.
Ограничения не коснутся грузовиков, транспортирующих дорожную и уборочную технику, а также тех автомобилей, у которых есть действующее разрешение. Проверить наличие пропуска можно через Единый транспортный портал или по телефону контакт-центра: 8-495-539-5454, 3210.
В дептрансе уточнили, что такая практика с ограничениями будет применяться и дальше, это должно привести к сокращению транзитных поездок и освобождению МКАД и других важных магистралей. «МКАД — фактически внутригородская улица, на нем более ста съездов и столько же выездов. Если происходит какая-то внештатная ситуация (например, природный катаклизм) остановка движения на МКАД крайне негативно влияет на жизнь жителей Москвы и Подмосковья. ЦКАД — для транзита, МКАД — для жителей агломерации», — заключили в ведомстве.