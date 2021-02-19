С 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн будет переведен на ЦКАД. В это время они не смогут проехать через МКАД и по дорогам Подмосковья в границах малой бетонки А-107.

Такое совместное решение приняли Москва и Подмосковье, сообщает региональный Минтранс.

Ограничения не коснутся грузовиков, транспортирующих дорожную и уборочную технику, а также тех автомобилей, у которых есть действующее разрешение. Проверить наличие пропуска можно через Единый транспортный портал или по телефону контакт-центра: 8-495-539-5454, 3210.