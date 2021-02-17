Кальянная «Парковка» открылась в корпусе 514 — это здание торгового центра, вход с левой стороны, рядом с пунктом выдачи «Вайлдбериз». Работают по будням и в воскресенье с 16:00 до 2:00, в пятницу и субботу — до 4:00. В меню, кроме кальянов, пока только чай от 400 рублей, бутылочное пиво от 250, прохладительные напитки, чипсы и орешки.
Фото: instagram.com/parkovka_zel
5-му микрорайону не везёт на кафе возле домов. Грузинский ресторан «Асса» закрылся и осталась только пончиковая и несколько столиков в магазине «Азбуке вкуса», да ещё (впрочем, довольно далеко, возле студенческого общежития) ресторан The Ox. Попытка открыть рюмочную не удалась — осталась только вывеска. Теперь открылась кальянная.
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