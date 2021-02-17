Кальянная «Парковка» открылась в корпусе 514 — это здание торгового центра, вход с левой стороны, рядом с пунктом выдачи «Вайлдбериз». Работают по будням и в воскресенье с 16:00 до 2:00, в пятницу и субботу — до 4:00. В меню, кроме кальянов, пока только чай от 400 рублей, бутылочное пиво от 250, прохладительные напитки, чипсы и орешки.