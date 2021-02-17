2
Кальянная «Парковка» открылась в 5-м микрорайоне 17.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Кальянная «Парковка» открылась в корпусе 514 — это здание торгового центра, вход с левой стороны, рядом с пунктом выдачи «Вайлдбериз». Работают по будням и в воскресенье с 16:00 до 2:00, в пятницу и субботу — до 4:00. В меню, кроме кальянов, пока только чай от 400 рублей, бутылочное пиво от 250, прохладительные напитки, чипсы и орешки.

5-му микрорайону не везёт на кафе возле домов. Грузинский ресторан «Асса» закрылся и осталась только пончиковая и несколько столиков в магазине «Азбуке вкуса», да ещё (впрочем, довольно далеко, возле студенческого общежития) ресторан The Ox. Попытка открыть рюмочную не удалась — осталась только вывеска. Теперь открылась кальянная.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, новое место, кальян
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ivan Pasechnik
Вчера, 18:06
> В меню, кроме кальянов, пока только чай от 400 рублей, бутылочное пиво от 250, прохладительные напитки

С 30 октября продавать еду в кальянных запрещено.
Александр Эрлих
Вчера, 18:25
С 30 октября продавать еду в кальянных запрещено.
Ясно, спасибо за уточнение. Возможно, получат лицензию на алкоголь и за счет этого расширят меню.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Навес над теннисными столами во дворе 12 микрорайона рухнул из-за залезших наверх детей. Но это не точно Новости
Кальянная «Парковка» открылась в 5-м микрорайоне Новости
Открытие бассейнов в Крюково откладывается: стройка в 17-м микрорайоне остановлена, а в 14-м откроется не раньше августа Новости
Лес напротив 14-го микрорайона пока не будут восстанавливать, потому что в Солнечногорске не хотят брать его на баланс. Жители Зеленограда предлагают присоединить его к нашему городу Истории
Бесплатные занятия по русскому языку, чтобы подготовиться к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке Афиша
Студия Fluff Coffee приглашает на кофейный мастер-класс. Скидка для клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Главой управы района Силино назначена Наталия Гусева Новости
Арендовать помещения под семинар, выпускной или концерт теперь можно через сайт мэрии. Список площадок и цены в Зеленограде Новости
Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины Афиша
Жительница нового микрорайона под Зеленоградом создала петицию за строительство недостающих детсадов и школ в Московской области. В её большом списке девять точек рядом с нашим городом Истории
Гало в морозном зеленоградском небе. Красивые фото наших читателей Жизнь
Концерт группы Distemper — 20 февраля в клубе «Кинематограф» Афиша
На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки» Новости
Рядом с Зеленоградом вырубят 13 гектаров леса. Обследование показало, что там почти не осталось живых деревьев Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Хозяйка гостиницы». «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру приглашают в театр Новости
Зеленоградский полумарафон — 25 июля. Началась регистрация Афиша
Основной корпус детской больницы начнет принимать пациентов не позднее июня Новости
Фантастические твари заселили зеленоградский лес после сильнейшего снегопада (и небольшой доработки) Жизнь
Чем знамениты древние хозяева деревни Кутузово на окраине Зеленограда: Василий и пленная княгиня, Борис и еретики Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру