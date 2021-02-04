«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Запишитесь на курсы в Центр иностранных языков «Альбион». Европейские (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский) и восточные (китайский, японский, корейский, арабский, язык хинди) языки для школьников и взрослых. Подготовка к международным экзаменам. Справки и запись по телефону: 8-916-659-16-06
Сходить на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Музыка кино» — 7 февраля в Культурном центре «Зеленоград». В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Начало в 12:00. Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow или на сайте Культурного центра «Зеленоград». Цена от 350 рублей.
Сделать первый заказ в Sergio Pizza со скидкой 10% через мобильное приложение Sergio Pizza (доступно для IOS и Android) по промокоду SERGIO_MOB. Sergio Pizza —доставка пиццы, пасты, салатов, закусок, паназиатских и японских блюд в Зеленограде.
Попрыгайте на батуте дешевле, купив абонемент «Единый» для всей семьи в спортивном комплексе «Космос». Абонемент открывает доступ ко всем зонам и делает их дешевле, чем при разовом посещении. При этом он может использоваться всеми членами семьи. Минимальное пополнение Единого — 3500 рублей. Узнать подробности можно по телефону: 8-499-995-06-07
Детская хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3 лет на занятия классической хореографией. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению. Запись и более подробная информация по телефону: 8-495-944-66-22 или на сайте.
Новый клуб красоты «Реформа» открылся в корпусе 1011. Всех посетителей ждет приятный сюрприз до конца февраля — скидка 20% на все услуги: визаж, ногтевой сервис, эстетическую косметологию для лица и тела, чистку лица и многое другое. Телефон: 8-969-101-78-88
Закажите авторские букеты в мастерской флористики и декора Pro Fler Decor на площади Юности, дом 5, ТЦ «Пилигримм». Здесь вас ждут: интерьерные композиции, ЭКО цветы, креативные, стильные букеты по поводу и без. Закажи на @proflerdecor или по телефону 8-926-186-18-55, 8-906-045-11-70 и букет будет ждать тебя. Дарите положительные эмоции.
Если вы всегда мечтали сесть на шпагат и сделать свое тело более пластичным, то ваша мечта может осуществиться. Школа «Большой балет» приглашает всех желающих на бесплатный урок по направлению Stretching. Так же в студии есть и другие танцевальные направления. Занятия проходят по адресу: Зеленоград, улица Радио, дом 23, строение 1. Телефон для связи: 8-977-768-53-15
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для друзей клуба скидка 10% на все меню в ресторане «The OX».
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