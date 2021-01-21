В кафе «Русский лес» до 31 января скидка 40% на кофе при покупке здорового перекуса из натуральных ингредиентов: сэндвичи с курицей, с ветчиной и сыром, с лососем или тунцом. Ролл-салаты: с куриной грудкой; с копченым лососем