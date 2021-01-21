«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
В студии «Большой балет» разнообразие направлений, интересные методики. Все занятия проводит действующий артист балета. Открыт набор: во взрослую группу по Stretching и вечернюю группу по хореографии для детей от 5 лет. Занятия по вторникам и четвергам в 18:15. Адрес студии: улица Радио, д. 23, с. 1, запись: 8-977-768-53-15
В кафе «Русский лес» до 31 января скидка 40% на кофе при покупке здорового перекуса из натуральных ингредиентов: сэндвичи с курицей, с ветчиной и сыром, с лососем или тунцом. Ролл-салаты: с куриной грудкой; с копченым лососем
Новая студия открыта на базе фитнес-клуба PRO CLUB. Новые направления тренировок, удобное расписание, приятные цены. Все вопросы по телефону: 8-999-004-18-44 (Дмитрий)
Автомойка-SPA «Мыльные Губки» работает с 9:00 до 21:00 ежедневно. Предварительная запись по телефону: 8-925-549-08-93
Можно приехать и присоединиться к организованной экскурсии по Парадному дому усадьбы Середниково в сопровождении экскурсовода. Стоимость: взрослые 300 рублей;школьники, студенты и пенсионеры — 250 рублей. Только наличная оплата. Телефон отдела экскурсий: 8-925-162-90-53
В Арт студии проходят мастер-классы по живописи для детей и взрослых. Преподаватель: Елена Морозова. Записаться или задать вопросы вы можете по телефонам: 8-901-797-81-82, 8-977-883-36-37
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