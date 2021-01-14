«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Автомойка «Люкс» в корпусе 532. Работают с 9 до 22. 8-926-586-31-91. Пока ваш автомобиль моется, выпейте кофе в кафе
В студии «Большой балет» разнообразие направлений, интересные методики. Все занятия проводит действующий артист балета. Открыт набор: во взрослую группу по Stretching и вечернюю группу по хореографии для детей от 5 лет. Занятия по вторникам и четвергам в 18:15. Адрес студии: улица Радио, д. 23, с. 1, запись 8-977-768-53-15
Адрес «Самсы №1»: Привокзальная площадь, павильон под эстакадой возле ТЦ «Зеленоградский». Работают с 6 до 23.
C 13 лет. Первый месяц занятий пробный. 8-916-134-10-11
Получить промокод для первичной бесплатной консультации в стоматологии «Ортодонт-премьер» в корпусе 1651 и узнать как исправить прикус взрослому или ребенку, подобрать комфортную съемную или несъемную конструкцию для эффективного лечения. 8-499-210-01-55
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