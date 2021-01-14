В студии «Большой балет» разнообразие направлений, интересные методики. Все занятия проводит действующий артист балета. Открыт набор: во взрослую группу по Stretching и вечернюю группу по хореографии для детей от 5 лет. Занятия по вторникам и четвергам в 18:15. Адрес студии: улица Радио, д. 23, с. 1, запись 8-977-768-53-15