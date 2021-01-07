В программе: бесплатные мастер-классы для взрослых по Barre ballet и для детей по хореографии (можно принять участие или посмотреть со стороны), лотерея призов и сюрприз для всех: 9 января в 14:00 по адресу улица Радио, дом 23, строение 1. Запись по телефону 8-977-768-53-15