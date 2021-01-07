В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
В программе: бесплатные мастер-классы для взрослых по Barre ballet и для детей по хореографии (можно принять участие или посмотреть со стороны), лотерея призов и сюрприз для всех: 9 января в 14:00 по адресу улица Радио, дом 23, строение 1. Запись по телефону 8-977-768-53-15
Мульти-чик находится на цокольном этаже. Работает с 10 до 22. Запись по телефону 8-495-921-8-900. Подробности на сайте
Корпус 514 (где раньше был Сбербанк). Там собственный хлеб, пирожки и пироги, пирожные и торты, шаурма, кулинария, кофе и горячие напитки
Высота конструкции 10 метров, окружность — 5 метров. Вечером его легко найти по яркому освещению
Одежда и аксессуары для детей от 0 до 10 лет. Вход рядом с «Почта-банком. Телефон-8?968-870-79-78
Узнать больше о клубе друзей «Зеленоград.ру». Подробности о занятиях на сайте. Запись по телефону 8-499-645-56-19
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