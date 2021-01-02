В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Кафе «Русский лес» в корпусе 1204 сменило внешний вид, стало больше места. Там по-прежнему кофе и чай, десерты и торты. Работает ежедневно с 9 до 21
Паровоз отходит из Бологого в 9:25, обратно в 18:21, так что уехав из Зеленограда рано утром, вернетесь в тот же день. По дороге — бесплатная экскурсия на сохранившейся с начала 20 века станции Куженкино. Подробности на сайте retro-trains.ru
Подробности в нашем обзоре. Адрес: Привокзальная площадь, павильон под эстакадой возле ТЦ «Зеленоградский». Работают с 6 до 23. Следите за их новостями — у них регулярно акции и розыгрыши
Работает ежедневно с 10 до 22
У каршеринга «Делимобиль» до конца праздников действует специальный проездной «На склоны» за 1911 рублей, которого должно хватить на поездку до ближайших к Зеленограду горнолыжных курортов. По промокоду REFLMR скидка на первую поездку
Узнать больше о клубе друзей «Зеленоград.ру». Подробности о пекарне на сайте. Работают ежедневно с 8 до 21. Корпус 435, 1106 и Новокрюковская, дом 7
Добавьте свою информацию в этот обзор — пишите на reklama@zelenograd.ru или в вотсап 8-926-100-81-67.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Жители пятиэтажек не могут разъехаться при переселении по программе реновации. Вот как выглядят обещания мэрии и реальность Истории
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Фонд реновации выделил деньги на снос несуществующего зеленоградского дома. А другое ведомство уже заплатило за его снос 2,5 миллиона Истории
Площадь перед «третьим торговым» благоустроят вместе с Яблоневой аллеей. Но парковку тоже оставят Новости
Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы Истории