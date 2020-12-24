В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Работает с 10:00 до 20:00. Телефон 8-926-205-77-11
Нужно сделать покупку в одном магазине на сумму от пяти тысяч и подойти в тот же день на стойку упаковки подарков. Размер не должен превышать 50*30*30 см. Не более двух подарков на покупателя
200 рублей за одну цифровую фотографию, 500 — за бумажную (цифровая бесплатно). Работает с 10 до 21:30 в атриуме цокольного этажа
Сертификат распечатают на кассе вместе с копией любого из документов на новую квартиру. Ближайшие магазины: ТЦ «Зеленоградский», Привокзальная площадь 1, 2 этаж, 8-499-753-20-43 или ТЦ «Ольга», корпус 1104, -1 этаж, 8-495-181-75-92
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