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Руководителя зеленоградского фонда помощи бездомным животным номинировали на премию «Хедлайнер года». За неё можно проголосовать 04.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина участвует в премии «Хедлайнер года» в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты». Митина номинирована на премию с акцией «Оставайтесь сытыми», в рамках которой фонд собрал 50 тонн корма для животных, живущих в приютах Москвы и области. Проголосовать за нее можно до 28 февраля на сайте премии. В шорт-лист войдут пять лидеров интернет-голосования в каждой номинации.

В период карантина финансовые возможности приютов, живущих в основном за счет пожертвований, резко уменьшились, и встал вопрос нехватки корма. Запланированные 50 тонн удалось собрать за три месяца. Корм передан 40 приютам и командам помощи Москвы и области. После завершения сбора в фонд продолжали поступать просьбы о помощи, особенно от приютов из регионов, в которых ситуация была еще хуже, и фонд решил превратить акцию в постоянно действующий проект.

В акции «Оставайтесь сытыми» приняли участие более 3500 человек. Более половины всего собранного корма предоставили компании-производители. Доставку организовали сотрудники фонда «Ника», волонтеры и логистическая компания, предоставившая свои услуги pro bono.

Фонд «Ника» работает в Зеленограде с 2011 года. За это время создано два приюта в Малино и Брехово. Один из них — многофункциональный центр с собственной ветеринарной клиникой. Под опекой фонда находятся более 800 животных. «Ника» участвует в государственной программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск», реализуя ее в 10 районах Московской области. Команда фонда семь раз провела масштабный фестиваль по пристройству животных Woof в Москве и один раз в Ростове-на-Дону.

Задачи премии — поиск созидательный идей, способствующих прогрессу общества, и привлечение внимания к выдающимся личностям (хедлайнерам), которые вносят весомый вклад в развитие общественной жизни. Проголосовать за Веру Митину можно здесь.

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Метки:
бродячие животные, приют, митина вера
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