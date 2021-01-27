Указ о новом этапе снятия коронавирусных ограничений подписал мэр Сергей Собянин. Он касается обязательной дистанционной работы и запрета на ночную работу ресторанов.

С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным. Теперь эта мера стала рекомендательной и решение остаётся за работодателем. При этом, согласно тексту указа, сохраняется обязанность о переводе на «удалёнку» сотрудников старше 65 лет или имеющих заболевания, повышающие риск при ковиде.

С 27 января отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, клубов, баров, караоке, дискотек, картингах и других развлекательных организаций. Вместе с тем, сохраняются требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.