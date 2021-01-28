«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Всем желающим — зажигательная велотренировка любого уровня в студии Cycle in Zelenograd на тренажёрах TechnoGym под руководством тренера по индивидуальной схеме. Только для взрослых. С собой иметь спортивную одежду и воду. Велотуфли выдаются в студии. Для участия в напишите группу Велосеть 4sport сообщение: имя и телефон. С вами свяжется администратор студии и согласует время посещения.
7 февраля в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра «Музыка кино». В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Начало в 12:00. Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow или на сайте Культурного центра «Зеленоград». Цена от 350 рублей.
Хотите отметить День Рождения ребёнка активно и весело? Программы спортивного комплекса «Космос» включают в себя скалодром, верёвочный парк, батуты. Такой День Рождения обязательно запомниться и принесёт море эмоций детям! Узнать подробности можно по телефону: 8-499-995-06-07
В ресторане Pivaldi (Пятницкое шоссе, деревня Юрлово, дом 1А) — все блюда по 200 рублей. Собственная пивоварня. Эспрессо, американо, капучино и латте — бесплатно. Все позиции чайной карты — бесплатно. Заказ столиков по телефону: 8-495-477 47 00. Время работы: с 12:00 до 01:00
Воспользоваться услугами типографии «Никсон-принт», где можно заказать: листовки, флаеры, буклеты и брошюры, билеты, визитки, интерьерные плакаты, наклейки и прочее. Изготовить наружную рекламу. Так же в «Никсон-принт» можно заказать настольные перегородки для офисов из прозрачного поликарбоната и защитные лицевые щитки. Телефоны: 8-495-979-18-14, 8-495-221-13-52
Bootstudio — первая в Зеленограде фитнес студия, где тренировки проходят в атмосфере вечеринки. Начинай занятия с любого уровня подготовки. Пробное занятие бесплатно. Студия находится по адресу: Зеленоград, улица Юности дом 3, строение 1. Телефон: 8-916-037-55-98
Выгодное предложение от сети ортопедических салонов ОРТЕКА. До 31 января скидка на ортопедическую обувь до 70%. Адреса салонов: Зеленоград, корпус 834 А и корпус 241. Время работы с 9:00 до 21:00
В ваш день рождения студия красоты «СтарЛайт» дарит 10% скидки на весь спектр услуг: парикмахерские услуги, макияж, перманентный макияж, косметолог, визажист, наращивание ресниц, шугарниг и многое другое. Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5 (ЖК «Жемчужина Зеленограда»). Телефон: 8-925-288-86-81 (Viber, WhatsApp)
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Так же для друзей клуба в магазине «Подружки рукодельницы» скидка 15%. Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 401 (ТЦ «Юность»), этаж 2, с 10 до 20.
Добавьте свою информацию в этот обзор — пишите на reklama@zelenograd.ru или в вотсап 8-926-100-81-67.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Суд арестовал жительницу Зеленограда за публикацию в инстаграме с одобрением митинга. Судья сочла это организацией несогласованной акции Новости
Дороги, школы, стройки, ЖКХ и другие проблемы Андреевки. Руководитель территориального управления ответила на вопросы жителей и «Зеленоград.ру» Истории
Благоустройство Школьного озера завершат в течение трех лет. Возможно, эти работы объединят с реконструкцией Панфиловского проспекта Новости
Экономьте 2500 рублей на занятиях в фитнес-клубе «Электрон». Вместе с клубом друзей «Зеленоград.ру» Новости
«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов. И нашли набор для борща (но без мяса) Истории
Пешеходную дорожку из Зеленограда в «Зеленопарк» заасфальтировали. И окончательно благоустроят весной Новости
Пятиэтажки в 9-м микрорайоне расселят в течение двух лет. На их месте построят новый дом примерно на такое же число квартир Новости