СТО Зеленоград: спонсор темы
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Полиция оставила одну полосу на пересечении Ленинградского шоссе и МКАДа в сторону области. Это произошло после того, как самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево 17.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Около 20:30 в воскресенье в районе МКАДа полицейские перекрыли Ленинградское шоссе по пути в аэропорт Шереметьево, передает корреспондент издания «Медиазона». Сотрудники оставили для проезда только одну полосу. Никаких аварий при этом журналист не заметил.

Это произошло после того, как самолет с политиком Алексеем Навальным перенаправили из аэропорта Внуково, где его встречало несколько сот человек, в аэропорт Шереметьево. К 21 часу пробка практически полностью рассосалась.

Также сообщают, что сотрудники ГАИ останавливают автомобили на подъезде к Шереметьево и спрашивают у пассажиров, с зачем они едут в аэропорт. О каких именно «подъездах» идет речь, не уточняется. Пробок возле Шереметьево не наблюдается.

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Метки:
ленинградское шоссе, пробки, шереметьево, навальный алексей анатольевич
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Обсуждение
Ирина Тихомирова
Вчера, 20:58
Это зачем еще? Что за личность этот Навальный, из-за которого столько неудобств гражданам?
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