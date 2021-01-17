Около 20:30 в воскресенье в районе МКАДа полицейские перекрыли Ленинградское шоссе по пути в аэропорт Шереметьево, передает корреспондент издания «Медиазона». Сотрудники оставили для проезда только одну полосу. Никаких аварий при этом журналист не заметил.
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Это произошло после того, как самолет с политиком Алексеем Навальным перенаправили из аэропорта Внуково, где его встречало несколько сот человек, в аэропорт Шереметьево. К 21 часу пробка практически полностью рассосалась.
Также сообщают, что сотрудники ГАИ останавливают автомобили на подъезде к Шереметьево и спрашивают у пассажиров, с зачем они едут в аэропорт. О каких именно «подъездах» идет речь, не уточняется. Пробок возле Шереметьево не наблюдается.
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