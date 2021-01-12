Уменьшилось время в пути для шести утренних электричек, проходящих через Зеленоград. На Ленинградский вокзал они теперь приходят на пять минут раньше обычного. Это касается следующих поездов:

Поезд 6603 Конаково — Москва (остановка в Крюково в 7:48) прибывает в 8:50 вместо 8:55

Поезд 6705 Тверь — Москва (в Крюково в 7:55) прибывает в 8:55 вместо 9:00

Поезд 6321 «Комфорт» Крюково — Москва (в 8:02) прибывает в 9:00 вместо 9:05

«Ласточка» 7541 Крюково — Москва (в 8:28) прибывает в 9:05 вместо 9:10

Поезд 6323 «Комфорт» Крюково — Москва (в 8:12) прибывает в 9:10 вместо 9:15

Поезд 6515 «Комфорт» Клин — Москва (в Крюково в 8:19) прибывает в 9:15 вместо 9:20