От Ховрино до Ховрино. Тест-драйв пересадки с новой станции электрички на метро
Уменьшилось время в пути для шести утренних электричек, проходящих через Зеленоград. На Ленинградский вокзал они теперь приходят на пять минут раньше обычного. Это касается следующих поездов:
Поезд 6603 Конаково — Москва (остановка в Крюково в 7:48) прибывает в 8:50 вместо 8:55
Поезд 6705 Тверь — Москва (в Крюково в 7:55) прибывает в 8:55 вместо 9:00
Поезд 6321 «Комфорт» Крюково — Москва (в 8:02) прибывает в 9:00 вместо 9:05
«Ласточка» 7541 Крюково — Москва (в 8:28) прибывает в 9:05 вместо 9:10
Поезд 6323 «Комфорт» Крюково — Москва (в 8:12) прибывает в 9:10 вместо 9:15
Поезд 6515 «Комфорт» Клин — Москва (в Крюково в 8:19) прибывает в 9:15 вместо 9:20
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