График работы новой ярмарки — со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник — санитарный день. Здесь будут торговать фермерскими товарами — такова концепция региональных ярмарок, к которым относится и новая в 3-м микрорайоне. Всего запланировано 30 торговых мест. Формально под «фермерскими» подразумеваются товары российских сельхозпроизводителей.

В Зеленограде еще две продуктовые ярмарки имеют статус региональных: на бульваре в 16-м микрорайоне и в шатре на Крюковской площади (сейчас и в ТЦ «Авангард»). На ярмарке в 3-м микрорайоне также планирует представить свои изделия зеленоградский реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла».

Выбору места для новой продуктовой ярмарки предшествовало голосование на портале «Активный гражданин» — голоса за и против разделились почти поровну. Муниципалитет района Савелки предоставил место для очного обсуждения, после чего некоторые местные жители изменили отрицательное мнение о будущей ярмарке. В частности, глава муниципального округа Ирина Юдахина отметила, что частного подвоза товаров на ярмарку не будет, потому что внутри есть место и оборудование для хранения продуктов.