Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют 21.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Продуктовую ярмарку, которая будет работать постоянно, достраивают в третьем микрорайоне, между 3-м ТЦ и магазином «Атак». Торговлю там планируют открыть 28 декабря, но с 1 по 10 января ярмарка будет закрыта. Возле здания посадят ёлки.

График работы новой ярмарки — со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Понедельник станет санитарным днём, но 28-го, в понедельник, будут работать все городские ярмарки. Здесь будут торговать фермерскими товарами — такова концепция региональных ярмарок, к которым относится и новая в 3-м микрорайоне. Всего запланировано 30 торговых мест. Формально под «фермерскими» подразумеваются товары российских сельхозпроизводителей.

В Зеленограде еще две продуктовые ярмарки имеют статус региональных: на бульваре в 16-м микрорайоне и в шатре на Крюковской площади (сейчас и в ТЦ «Авангард»). На ярмарке в 3-м микрорайоне также планирует представить свои изделия зеленоградский реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла».

Выбору места для новой продуктовой ярмарки предшествовало голосование на портале «Активный гражданин» — голоса за и против разделились почти поровну. Муниципалитет района Савелки предоставил место для очного обсуждения, после чего некоторые местные жители изменили отрицательное мнение о будущей ярмарке. В частности, глава муниципального округа Ирина Юдахина отметила, что частного подвоза товаров на ярмарку не будет, потому что внутри есть место и оборудование для хранения продуктов.

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Метки:
микрорайон 3, продукты, ярмарка
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