СТО Зеленоград: спонсор темы
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» 26.12.2020 ZELENOGRAD.RU

На Центральном проспекте возле остановки «Кинотеатр Электрон» установили светофоры с квадратными секциями. Из-за квадратных светодиодных матриц высокого разрешения площадь свечения у таких светофоров больше, к тому же для человеческого глаза углы заметнее кругов — а значит, сигнал станет заметнее.

Также на такую секцию светофора можно выводить любой анимированный контент: например, в средней секции светофора выводить знак, разрешающий одновременное движение пешеходов и транспорта, который должен пропустить их на повороте, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая вместе с холдингом «Швабе» разработала экспериментальные светофоры по заказу Центра организации дорожного движения.

В конструкции нового светофора предусмотрена встроенная камера, а также выходы под различные датчики, включая измерения углекислого газа в воздухе. Стоимость такого светофора зависит от функционала, который выберет заказчик (нужны ли ему камеры или датчики загазованности — все это будет увеличивать стоимость, рассказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» и член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.

Кроме Зеленграда, квадратные светофоры установили в четырех местах в Москве. Сейчас на всех объектах с новыми светофорами горят круглые сигналы: «Спецдорпроект» сделал это по указанию заказчика, но в дальнейшем компания планирует достигнуть договоренностей с ГИБДД насчет квадратных сигналов.

Делать светофоры квадратными в 2008 году предложил российский дизайнер Артемий Лебедев. Он писал, что изначально каждую секцию светофора делали круглой, потому что так расположенная внутри шарообразная лампа накаливания равномерно засвечивает стекло. Но сегодня все современные светофоры делают на сверхъярких светодиодах, которые можно располагать любым образом, а секции светофоров изготавливают из пластиков, которые также могут быть отлиты любой формы. А квадратная форма сделает сигналы светофора более заметными и узнаваемыми.

По словам Антоновича, их со «Швабе» идея не имеет к студии Лебедева никакого отношения: «Это решение лежит на поверхности, и мы взяли со „Швабе“ и сделали».

Вам больше нравятся круглые секции на светофоре или квадратные?
Круглые
Квадратные
Все равно
Проголосовали 48 человек
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения, Антонович Константин, светофор
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Собянин объявил 31 декабря выходным днем. Впрочем, это только рекомендация Новости
Проезд в электричке резко подорожает со 2 января Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации Истории
На въезде в Андреевку по пути к «Ашану» снова поставили палатки. Почему администрация ошибается, думая, что смогла их узаконить Истории
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру