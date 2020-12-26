На Центральном проспекте возле остановки «Кинотеатр Электрон» установили светофоры с квадратными секциями. Из-за квадратных светодиодных матриц высокого разрешения площадь свечения у таких светофоров больше, к тому же для человеческого глаза углы заметнее кругов — а значит, сигнал станет заметнее.
Также на такую секцию светофора можно выводить любой анимированный контент: например, в средней секции светофора выводить знак, разрешающий одновременное движение пешеходов и транспорта, который должен пропустить их на повороте, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая вместе с холдингом «Швабе» разработала экспериментальные светофоры по заказу Центра организации дорожного движения.
В конструкции нового светофора предусмотрена встроенная камера, а также выходы под различные датчики, включая измерения углекислого газа в воздухе. Стоимость такого светофора зависит от функционала, который выберет заказчик (нужны ли ему камеры или датчики загазованности — все это будет увеличивать стоимость, рассказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» и член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.
Кроме Зеленграда, квадратные светофоры установили в четырех местах в Москве. Сейчас на всех объектах с новыми светофорами горят круглые сигналы: «Спецдорпроект» сделал это по указанию заказчика, но в дальнейшем компания планирует достигнуть договоренностей с ГИБДД насчет квадратных сигналов.
Делать светофоры квадратными в 2008 году предложил российский дизайнер Артемий Лебедев. Он писал, что изначально каждую секцию светофора делали круглой, потому что так расположенная внутри шарообразная лампа накаливания равномерно засвечивает стекло. Но сегодня все современные светофоры делают на сверхъярких светодиодах, которые можно располагать любым образом, а секции светофоров изготавливают из пластиков, которые также могут быть отлиты любой формы. А квадратная форма сделает сигналы светофора более заметными и узнаваемыми.
По словам Антоновича, их со «Швабе» идея не имеет к студии Лебедева никакого отношения: «Это решение лежит на поверхности, и мы взяли со „Швабе“ и сделали».