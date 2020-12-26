Также на такую секцию светофора можно выводить любой анимированный контент: например, в средней секции светофора выводить знак, разрешающий одновременное движение пешеходов и транспорта, который должен пропустить их на повороте, рассказали в компании «СпецДорПроект», которая вместе с холдингом «Швабе» разработала экспериментальные светофоры по заказу Центра организации дорожного движения.

В конструкции нового светофора предусмотрена встроенная камера, а также выходы под различные датчики, включая измерения углекислого газа в воздухе. Стоимость такого светофора зависит от функционала, который выберет заказчик (нужны ли ему камеры или датчики загазованности — все это будет увеличивать стоимость, рассказал «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» и член зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.