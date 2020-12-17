«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости 17.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» снизили наценку на товары базовой потребительской корзины до минимальной или нулевой. Семь видов продуктов будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками. Рассказываем, почему обнулили наценку, почему растут цены и как долго это поможет держать цены на низком уровне.

Почему наценка обнулена

Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп, рассказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group (управляет «Перекрестком» и «Пятёрочкой») Игорь Шехтерман.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал Шихтермана.

Эксперты уверены, что эта инициатива идет не от желания поддержать покупателей, а от заявления Владимира Путина. На совещании по экономическим вопросам 9 декабря президент обратил внимание правительства на высокие, по его мнению, цены на продукты первой необходимости. Цены на сахар, сказал Путин, выросли на 71,5%, несмотря на то, что производство сахара в стране достаточное для внутреннего потребления. Также подорожали подсолнечное масло, мука, макаронные и хлебобулочные изделия.

Почему цены растут

Эксперты из разных отраслей производства, опрошенные «РБК», указывают на то, что рост цен на основные товары объективен — он связан с подорожанием сырья.

Специалисты в области производства подсолнечного масла и мучной продукции рассказали изданию, что оптовые цены на сырье — муку и подсолнечник — за последний год выросли соответственно в 1,5 и 2 раза, что выше роста розничных цены на товары этой группы.

Рост цен на сахар глава Союзроссахара Андрей Бодин назвал экономически обоснованным, так как в предыдущие годы сахар стоил, по его словам, аномально дешево из-за перепроизводства.

Надолго ли снижение

Экономист Владимир Рожанковский в интервью изданию «Газета.ру» напомнил, что Путин уже снижал цены на товары своим словом в 2003 году. Тогда он пришел в супермаркет и сказал, что свинина стоит дорого. Цены на свинину снизили, но только на два месяца.

Рожанковский считает, что и это снижение продлится недолго. По его словам, сейчас ритейлеры и так терпят убытки из-за роста тарифов ЖКХ и снижения курса рубля; после Нового года они начнут компенсировать эти убытки. Также экономист прогнозирует взамен обнулению наценки на товары первой необходимости — рост цен на те группы товаров, которые не входят в базовую потребительскую корзину.

Торговые сети «Магнит», «Ашан» и «Верный» не планируют обнулять наценку. Их представители рассказали, что уже давно продают товары первой необходимости с минимальной наценкой или вообще без нее. В «Ашане» заявили, что некоторые товары продаются по цене даже ниже закупочной. В «Верном» сказали, что рост розничных цен напрямую связан с ростом закупочных, и для сдерживания розничной цены нужны совместные действия ритейлеров и поставщиков.

В «Магните» тоже указали рост закупочных цен в качестве главного фактора при формировании розничной цены.

Правительство не сможет значительно влиять на рост цен, считают руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов и экономист Константин Селянин. «Можно отдалить или замедлить процесс роста цен административными мерами, но его не избежать. Дорожают хлеб, крупа и макароны — основа рациона питания небогатых людей, которых у нас порядка 80% и с этим что-то сделать невозможно», — сказал Константин Селянин.

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