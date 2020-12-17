Почему наценка обнулена

Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп, рассказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group (управляет «Перекрестком» и «Пятёрочкой») Игорь Шехтерман.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал Шихтермана.

Эксперты уверены, что эта инициатива идет не от желания поддержать покупателей, а от заявления Владимира Путина. На совещании по экономическим вопросам 9 декабря президент обратил внимание правительства на высокие, по его мнению, цены на продукты первой необходимости. Цены на сахар, сказал Путин, выросли на 71,5%, несмотря на то, что производство сахара в стране достаточное для внутреннего потребления. Также подорожали подсолнечное масло, мука, макаронные и хлебобулочные изделия.