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Возле дома в 14 микрорайоне тихо сняли знак парковки и стерли разметку. Жильцы узнали об этом только после эвакуации их машин 11.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В сентябре во дворе корпуса 1420 заменили асфальт и установили знак, разрешающий парковку, а также обновили линии разметки для парковочных мест. А в ноябре и разметку, и знак без предупреждения убрали: о том, что парковаться здесь теперь нельзя, жильцы узнали только после эвакуации своих машин.

Жительница дома Наталья рассказала «Зеленоград.ру», что знак исчез внезапно, после этого Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), которая следит за соблюдением правил парковки, начала по ночам приезжать и забирать машины, которые люди продолжали ставить на привычные места. Во двор эвакуаторы не заезжали, забирая машины со стороны автобусной остановки.

«Слушать, что это внутридворовой проезд, что мой автомобиль никак не мешает проезду другого транспорта, никто не хочет, предлагают обжаловать. Я не одна такая, нас много, мы начали писать коллективную жалобу, так как нас не проинформировали никак, что там машины ставить нельзя», — сказала она. Для Натальи штраф в 8,5 тысяч — серьезная сумма.

В «Жилищнике» ей ответили, что знак и разметку с внутридворового проезда они демонтировали по распоряжению той же МАДИ и управления строительства, транспорта и землепользования. С редакцией «Зеленоград.ру» в «Жилищнике» отказались разговаривать без письменного запроса. С управой Крюково «Зеленоград.ру» не удалось связаться оперативно.

В префектуре заявили, что эвакуация с этой территории началась давно и проходила постоянно, так как жильцы якобы всегда парковались там в нарушение правил. Правда, не совсем понятно, зачем тогда при замене асфальта дорожники сделали новую разметку и поставили знак.

«Зеленоград.ру» направит запрос в МАДИ и управление строительства, транспорта и землепользования. Жители собираются жаловаться в прокуратуру.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 14, эвакуатор, жилищник, дворы
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