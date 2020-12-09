В Андреевке началась вакцинация от ковида 09.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В Андреевской поликлинике начали вакцинировать от ковида граждан 18-60 лет, не болевших ковидом и не имеющих к нему антител.

Об этом сообщила администрация Солнечногорского района. В Московской области, в отличие от Москвы, вакцинируют не только врачей, учителей и соцработников, но и всех остальных, кто подходит по медицинским требованиям, хотя эти три группы — приоритетные, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Еще одно отличие — перед записью нужно сдать кровь на ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ на антитела). Записаться на ИФА-диагностику можно через портал Госуслуг или «в государственных учреждениях здравоохранения». Записываться надо только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Телефон поликлиники для справок: 8-495-544-31-69

Вакцину может получить человек, который не имеет хронических заболеваний, не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки, не делал никаких прививок в последние 30 дней, не участвовал в клинических испытаниях вакцины, не беременный и не кормит грудью. Вакцинация проводится дважды с перерывом в 21 день.

Кроме Андреевской поликлинике в Солнечногорском районе вакцинируют в Солнечногорской областной больнице. Телефон для справок 8-496-262-18-13.

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Метки:
коронавирус, вакцина, Муниципальное учреждение здравоохранения «Андреевская городская поликлиника»
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