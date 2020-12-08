Дмитрий участвовал в этих соревнованиях впервые. Он готовился в феврале-марте и, после отмены основной массы коронавирусных ограничений, с сентября до начала чемпионата 12 октября.

Информатику инженерный дизайн в школе 2045 преподаёт Денис Придатков. Он рассказал, что участник соревнований в этой компетенции должен научиться разбираться в технической документации, читать проекты. В результате он становится практически готовым инженером, который способен работать на заводе. В финале участники делали анемометр (измеритель скорости газов и воздуха) — собрали его и провели презентацию.

Для попадания в национальный финал нужно было пройти отборочный и московский этапы. В отборочном в компетенции «Инженерный дизайн» планировали участвовать от 30 до 40 человек, но после перевода соревнования в дистанционный формат из-за технических проблем осталось около 15 человек. Шесть из них прошли в московский этап, который проходил очно. Финальный этап проходил дистанционно. В него прошли также шесть человек.