Ученик 9 «Ж» класса школы 2045 Дмитрий Полорченко завоевал золотую медаль Национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Дмитрий участвовал в этих соревнованиях впервые. Он готовился в феврале-марте и, после отмены основной массы коронавирусных ограничений, с сентября до начала чемпионата 12 октября.
Информатику инженерный дизайн в школе 2045 преподаёт Денис Придатков. Он рассказал, что участник соревнований в этой компетенции должен научиться разбираться в технической документации, читать проекты. В результате он становится практически готовым инженером, который способен работать на заводе. В финале участники делали анемометр (измеритель скорости газов и воздуха) — собрали его и провели презентацию.
Для попадания в национальный финал нужно было пройти отборочный и московский этапы. В отборочном в компетенции «Инженерный дизайн» планировали участвовать от 30 до 40 человек, но после перевода соревнования в дистанционный формат из-за технических проблем осталось около 15 человек. Шесть из них прошли в московский этап, который проходил очно. Финальный этап проходил дистанционно. В него прошли также шесть человек.
Как рассказал Дмитрий, инженерным дизайном он занимается около года и связывает с ним надежды на будущее. Он хочет поступить в Московский колледж архитектуры и градостроительства (МКАГ).
Как победитель национального чемпионата, Дмитрий может отправиться на международные соревнования, но случится ли это, пока неизвестно, рассказал Денис Придатков. Мировой этап «Абилимпикс» был запланирован на май 2021 года, но из-за эпидемии его, возможно, перенесут на 2022-й.